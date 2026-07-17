Bu trafik levhasını gören telefonunu cebine koyacak!

Polonya’da cep telefonu kullanımından kaynaklanan dikkat dağınıklığının önüne geçmek amacıyla yeni bir trafik levhası önerisi gündeme geldi. Özellikle yaya geçitleri ve yoğun insan trafiğinin bulunduğu noktalarda kullanılması planlanan uyarı tabelasıyla, olası kazaların azaltılması ve yol kullanıcılarının dikkatinin artırılması hedefleniyor.

Polonya’da faaliyet gösteren Sivil İşler Enstitüsü, yayalar ve diğer trafik kullanıcılarını cep telefonu kullanımının oluşturduğu risklere karşı uyarmak amacıyla yeni bir trafik işaretinin hayata geçirilmesini önerdi.

Kuruluş, tabelanın hazırlanmasının yanı sıra belirli bölgelerde pilot uygulama yapılmasını ve sonrasında ülke genelinde farkındalık kampanyası başlatılmasını talep etti.

BAKANLIĞA RESMİ ÇAĞRI YAPILDI

Enstitü, Altyapı Bakanı Dariusz Klimczak’a gönderdiği mektupta, yeni trafik levhasının hazırlanması için resmi çalışma başlatılması çağrısında bulundu. Önerinin 15 Temmuz’da kutlanan dünya cep telefonu kullanmama günü ile aynı dönemde gündeme getirilmesi dikkat çekti.

YOĞUN NOKTALARA KONULMASI ÖNERİLİYOR

Hazırlanan öneriye göre yeni trafik levhası, kırmızı çerçeveli ve sarı zeminli üçgen bir uyarı işareti şeklinde tasarlanacak.



Notes From Poland’ın haberine göre, Sivil İşler Enstitüsü, söz konusu tabelaların öncelikle yaya geçitleri, kavşaklar, okul ve üniversite çevreleri, toplu taşıma durakları, tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda kullanılmasını öneriyor.