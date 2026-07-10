Uzay madenciliği tartışmalarını alevlendiren 16 Psyche asteroidi barındırdığı maden miktarıyla küresel ekonomiyi gölgede bırakıyor. Dünya emtia fiyatlarına göre yapılan hesaplamalar gökcisminin teorik değerinin 10 milyar trilyon dolar yani 10.000 kentilyon dolar olduğunu gösteriyor. Yazıyla 10.000.000.000.000.000.000.000 dolar eden bu çılgın rakam insanlığın henüz ulaşamadığı bir serveti temsil ediyor.

MARS YAKININDAN GEÇTİ YÖRÜNGEYE İLERLİYOR

Güneş'e Dünya'dan yaklaşık 3 kat daha uzak bir mesafede bulunan 16 Psyche asteroidine yönelik tarihi keşif görevi adım adım ilerliyor. İtalyan astronom Annibale de Gasparis tarafından 1852 yılında keşfedilen bu devasa gökcismine ulaşmak için NASA tarafından fırlatılan uzay aracı rotasını başarıyla sürdürüyor. 13 Ekim 2023 tarihinde fırlatılan araç 15 Mayıs 2026 tarihinde Mars'ın kütle çekim yardımını alarak hızını artırdı.

Uzay aracının Temmuz 2029 sonlarında asteroidin yerçekimi tarafından yakalanması bekleniyor. Asıl bilimsel haritalama ve veri toplama görevi ise Ağustos 2029 tarihinde başlayacak. Bilim insanları 2 yıl sürecek bu ana görev boyunca gezegenlerin çekirdek yapılarına dair eşsiz bilgilere ulaşmayı planlıyor.

PATATES ŞEKİLLİ DEV METAL DEPOSU

Ekvator kesitinden ölçüldüğünde boyutları 280 x 232 kilometre olan asteroidin genel genişliği ise 225 - 226 kilometre civarında seyrediyor. Patates benzeri düzensiz bir şekle sahip olan gökcisminin hacimsel olarak yüzde 30 ila %60 arasının saf metalden oluştuğu tahmin ediliyor. Planetary Science Journal makalesinde 2021 yılında yayımlanan çalışmaya göre asteroidin yüzeyi yerel olarak yüksek metal konsantrasyonlu bölgelerle kaplı durumda bulunuyor.

Uzay aracı asteroit etrafında yörüngeye girdiğinde çoklu spektral görüntüleyici gama ışını spektrometresi manyetometre ve kütle çekim ölçüm cihazlarını kullanacak. NASA uzmanları yaptıkları açıklamada analizlerin Psyche'nin muhtemelen kaya ve metal karışımından oluştuğunu ve metalin hacminin yaklaşık yüzde 30 ila %60'ını oluşturduğunu gösterdiğini vurguluyor.

DÜNYA PİYASALARINI ÇÖKERTECEK GÜÇTE

Uzun süre boyunca şiddetli çarpışmalar neticesinde dış katmanlarından sıyrılmış erken dönem bir gezegenimsiden kalan çıplak bir demir çekirdek olduğu düşünülen gökcisminin yüzeyinin homojen olmadığı anlaşıldı.

Uzmanlar ortaya atılan devasa parasal değerin madencilik açısından şu an için bir gerçekliği bulunmadığına dikkat çekiyor. Bu boyutta bir maden arzının küresel piyasayı tamamen çökerteceği belirtilirken insanlığın henüz bu mesafedeki madenleri ekonomik bir ölçekte Dünya'ya getirecek teknolojiye sahip olmadığı biliniyor.

NASA'nın asteroit sayfasındaki özette ise kesin iddialara karşı bir fren niteliğinde olan şu ifadelere yer veriliyor