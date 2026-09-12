BRICS Zirvesi'nde Filistin vurgusu: Hesabı sorulmalı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ev sahipliğinde Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne hitap etti. Ramaphosa, "Hukuka güç kazandırmak için Filistinlilere karşı devam eden soykırımın, Sudan halkına karşı işlenen suçların ve İran'a karşı yasa dışı savaşın hesabı sorulmalıdır" dedi.

Uluslararası hukukun seçici biçimde uygulanamayacağını vurgulayan Ramaphosa, "İhlaller nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin baskı uygulamalı ve bunları açığa çıkarmalıyız." diye konuştu.

Ramaphosa, aynı ilkelerin tüm devletler, aynı korumaların ise tüm halklar için geçerli olması gerektiğinin altını çizdi.

Güney Afrika ve diğer ülkelerin, Filistin halkı için adalet arayışıyla Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduğunu hatırlatan Ramaphosa, sorumlu hiçbir devletin cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

"BM'NİN ÖNEMSİZ VE ETKİSİZ HALE GELMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

BM Şartı'nın açıkça ihlal edilmesi ve devletler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde savaşa başvurulmasının çok taraflı sistemi tehdit ettiğini söyleyen Ramaphosa, uluslararası kurum ve kuralların giderek etkisizleştirildiğini dile getirdi.

Ramaphosa, "Birleşmiş Milletlerin (BM) önemsiz ve etkisiz hale gelmesine izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin ve diğer küresel kurumların bugünün gerçeklerini yansıtmadığını belirten Ramaphosa, bu yapıların geleceğin dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip olmadığını ifade etti.

Afrika'nın 54 BM üyesi ülkeye ve dünya nüfusunun yaklaşık beşte birine sahip olmasına rağmen Güvenlik Konseyinde daimi temsil edilmediğine işaret eden Ramaphosa, "Bu ne adildir ne de sürdürülebilirdir." dedi.

Ramaphosa, BM Güvenlik Konseyinin daha temsil gücü yüksek, hesap verebilir, şeffaf ve etkili hale getirilmesini sağlayacak kapsamlı reform çağrısını yineledi.

"BRICS, JEOPOLİTİK AYRILIKLAR ARASINDA KÖPRÜ OLMALI"

BRICS'in reform için ortak ses olmayı sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Ramaphosa, grubun çok taraflı işbirliğinin altyapı, sanayileşme, gıda güvenliği, sağlık ve iklim alanlarında somut sonuçlar üretebildiğini göstermesi gerektiğini belirtti.

Ramaphosa, BRICS'in daha adil ve kalkınma odaklı bir küresel yönetişimin şekillendirilmesine katkı sağlaması ve jeopolitik ayrılıklar arasında köprü görevi üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Parçalanmış bir dünyada diyalog, çatışmadan daha büyük önem taşımaktadır." diyen Ramaphosa, gelişmekte olan ülkelerin küresel karar alma süreçlerinde anlamlı söz hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı. (AA)