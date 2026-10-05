Brezilya’da sandıklar açıldı, dengeler altüst oldu! Bolsonaro’nun oğlu Lula’yı geride bıraktı

Brezilya’da başkanlık seçimlerinin ilk turunda büyük sürpriz yaşandı. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flávio Bolsonaro, görevdeki solcu Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’yı geride bırakarak seçimi ilk sırada tamamladı. Ancak hiçbir aday geçerli oyların yarısından fazlasını alamayınca Brezilya’nın yeni devlet başkanını belirleyecek yarış ikinci tura kaldı.

GÖZLER 25 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi’nin açıkladığı sonuçlara göre oyların yüzde 99,99’u sayıldığında 45 yaşındaki Flávio Bolsonaro yüzde 47,03, 80 yaşındaki Lula ise yüzde 45,16 oy aldı. Aradaki fark yaklaşık 2,2 milyon oy oldu.

Yaklaşık 159 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimde Flávio Bolsonaro 56 milyondan fazla oy aldı. Lula’nın oyları ise yaklaşık 53,9 milyonda kaldı. İlk turda yüzde 50 barajının aşılmaması nedeniyle iki isim 25 Ekim’de yapılacak ikinci turda yeniden karşı karşıya gelecek.

BOLSONARO CEPHESİNDE BEKLENMEDİK ZAFER

Seçim öncesindeki anketlerin önemli bölümü yarışın başa baş geçeceğine işaret ederken Flávio Bolsonaro’nun ilk turdaki performansı beklentilerin üzerine çıktı. Dünya basını da Bolsonaro’nun yüzde 47’lik sonucunu güçlü bir performans olarak değerlendirdi ve Lula’nın ilk turda seçimi bitirme hedefinin gerçekleşmediğine dikkat çekti.

İlk turda elenen adayların alacağı pozisyonlar ise ikinci turun kaderini belirleyebilecek. Flávio ile Lula arasındaki farkın iki puanın altında kalması, yarışın henüz bitmediğini gösterirken Bolsonaro’nun ilk turdaki üstünlüğü sağ seçmenin ikinci tur için önemli bir avantaj elde ettiğini ortaya koydu.

SENATO'NUN EN GÜÇLÜ PARTİSİ

Brezilya basınında ayrıca Bolsonaro cephesinin yalnızca başkanlık yarışında değil, yasama seçimlerinde de güç kazandığına dikkat çekildi. Bolsonaro’nun Liberal Partisi (PL), Senato’daki en büyük grubu oluştururken, eyalet ve federal düzeyde de önemli kazanımlar elde etti. Folha de S.Paulo, PL'nin Senato'da 28 sandalyeyle en büyük parti konumuna yükseldiğini bildirdi.

Bu tablo, Flávio Bolsonaro’nun seçilmesi halinde başkanlık makamının yanı sıra Kongre’de de daha güçlü bir siyasi zemine sahip olabileceğine işaret ediyor.

BABASI SİYASİ YASAKLI

Flávio Bolsonaro’nun yükselişi, babası Jair Bolsonaro’nun siyasi mirasının seçim sandığında hâlâ güçlü olduğunu gösterdi.

2019-2022 yılları arasında Brezilya’yı yöneten Jair Bolsonaro, 2022 seçimlerinde Lula’ya kaybetmesinin ardından seçim sonucunu tersine çevirmeye yönelik darbe planı nedeniyle mahkum edildi. 27 yıl hapis cezası alan eski devlet başkanı, sağlık sorunları nedeniyle cezasını cezaevinde değil ev hapsinde çekiyor.

Jair Bolsonaro’nun siyasi yasaklı olması nedeniyle bu seçimde aday olamaması, sağ seçmenin büyük bölümünün desteğini oğlu Flávio’ya yöneltmesine neden oldu.

Flávio Bolsonaro ise seçim kampanyasında değişim, güvenlik ve ekonomi başlıklarını öne çıkardı. İlk turun ardından yaptığı açıklamada sonuçların "Brezilya’nın değişim istediğini" gösterdiğini söyledi.

LULA İÇİN KRİTİK İKİNCİ TUR

Lula cephesi açısından ise sonuç beklenenden çok daha zorlu bir ikinci tur anlamına geliyor. Brezilya'nın uzun yıllardır en güçlü siyasi figürlerinden biri olan Lula, seçim kampanyasında demokrasi vurgusunu öne çıkardı.

Oyunu kullandıktan sonra seçimin demokrasi ile "barbarlık" arasında bir tercih olduğunu söyleyen Lula, ikinci tur öncesinde yeniden geniş bir seçmen koalisyonu kurmaya çalışacak.

AP'ye göre ikinci tur yalnızca başkanlık koltuğunu değil, Brezilya'nın Amazon politikası, kamu güvenliği ve ABD ile ilişkilerinin geleceğini de etkileyebilecek kritik bir dönemeç olacak.

LATİN AMERİKA'DA SAĞ DALGANIN YENİ ADRESİ

Seçimin sonucu Brezilya'nın sınırlarını da aşan bir önem taşıyor. Son yıllarda Latin Amerika'nın birçok ülkesinde sağ ve muhafazakar siyasi hareketlerin güç kazanması, Brezilya'daki ikinci turu bölgesel dengeler açısından da önemli hale getirdi.

Flávio Bolsonaro'nun ABD Başkanı Donald Trump'a yakın çizgisi, seçilmesi halinde Washington-Brasília ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Şimdi Brezilya'da yaklaşık üç hafta sürecek yeni bir seçim maratonu başlayacak. İlk turda iki aday arasındaki fark oldukça sınırlı kaldı. Ancak Flávio Bolsonaro'nun ilk turu önde tamamlaması, Lula'nın yeniden seçilmesi için aşması gereken siyasi engeli ciddi biçimde büyüttü.

Brezilya'da 25 Ekim gecesi yalnızca Lula ile Bolsonaro ailesinden birinin kazanıp kazanmayacağı değil, ülkenin siyasi rotasının sağa dönüp dönmeyeceği de belli olacak.