Bosna Savaşı’nın kilit ismiydi! İlk ve tek kadın savaş suçlusu Biljana Plavsic hayatını kaybetti

Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta Müslüman Boşnaklara yönelik soykırım ve etnik temizlik politikalarının uygulanmasında rol oynayan Bosnalı Sırp liderlerden Biljana Plavsic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yaşamını yitirdi.

Bosna Savaşı’nın siyasi yapılanmasında Radovan Karadzic ve Ratko Mladiç ile birlikte öne çıkan Plavsic’in ölümünün ardından eski Sırp Cumhuriyeti Entitesi Başkanı Milorad Dodik açıklama yaptı. Dodik, Plavsic’in Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinin idari merkezi Banja Luka’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceğini duyurdu.

DODİK'İN YÜKSELİŞİNDE ETKİSİ BÜYÜK

Plavsic, Bosna Hersek’teki savaşın başlamasına yol açan Sırp ayrılıkçı hareketin siyasi lideri Radovan Karadzic ile birlikte sözde "Sırp Cumhuriyeti"nin kurulmasında rol aldı. Müslüman Boşnakların ve Hırvatların Sırpların hakimiyetindeki bölgelerden uzaklaştırılmasını amaçlayan etnik temizlik politikasının da önemli aktörleri arasında yer aldı.

Savaş yıllarında Plavsic’in siyasi kariyeri, daha sonra Bosna Hersek’te ayrılıkçı politikaları nedeniyle görevden alınan Milorad Dodik’in yükselişinde de etkili oldu. Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği’nin kararlarını ihlal etmesi ve ayrılıkçı adımları nedeniyle geçtiğimiz yıl görevinden alınmıştı.

LAHEY'DE SUÇLARINI KABUL ETTİ

Plavsic, savaşın ardından Hollanda’nın Lahey kentinde eski Yugoslavya’da işlenen savaş suçlarını yargılayan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında bazı suçlamaları kabul eden Plavsic, böylece hakkındaki iki soykırım suçlaması ile yedi savaş suçu suçlamasının düşürülmesini sağladı.

2002 yılında mahkemede yaptığı açıklamada siyasi, dini ve ırksal temellere dayalı zulüm suçlarını kabul eden Plavsic, binlerce masum insanın Müslüman ve Hırvat nüfusun Sırpların kendilerine ait olduğunu düşündüğü bölgelerden çıkarılması amacıyla yürütülen örgütlü ve sistematik politikanın kurbanı olduğunu söyledi.

SAVAŞ SUÇLUSU KABUL EDİLDİ

Plavsic, mahkemedeki konuşmasında kendi sorumluluğunu da kabul ederek, "Benim de vazgeçilmez bir parçası olduğum liderliğimiz, sayısız masum insanı mağdur eden girişimleri yönetti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Plavsic’i Bosna Hersek’teki savaş sırasında insanlığa karşı suçlara katılmaktan suçlu buldu. 2003 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Plavsic’in, Bosna Hersek’teki 37 belediyede Sırp olmayan nüfusa yönelik etnik ayrıştırma ve zulüm faaliyetlerine katıldığına hükmedildi.

SAVAŞ SUÇLARINDAN MAHKUM EDİLEN İLK VE TEK KADIN

Plavsic, verilen hapis cezasının üçte ikisini İsveç’te çektikten sonra 2009 yılında serbest bırakıldı. Tahliyesinin ardından Belgrad’a yerleşen Plavsic, hayatının geri kalanını Sırbistan’da geçirdi.

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’ın geçmişte övgüyle bahsettiği Plavsic, Lahey’de savaş suçlarından mahkum edilen ilk ve tek kadın olarak kayıtlara geçti.

Savcılıkla yaptığı anlaşma nedeniyle hakkında açılan iki soykırım davası ve yedi savaş suçu suçlaması düşürülen Plavsic, "Büyük Sırbistan" hedefi doğrultusunda yürütülen etnik temizlik politikasının en güçlü savunucularından biri olarak tanımlandı.

MİLOŞEVİÇ'TEN TEPKİ

Plavsic’in savaş dönemindeki tutumu, dönemin Yugoslavya Devlet Başkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç tarafından da aşırı bulunmuştu. Miloşeviç’in, Plavsic’i "fazla radikal" olmakla suçladığı ve "akıl hastanesine yatırılması gerektiğini" söylediği aktarılmıştı.

Plavsic’in ölümüyle birlikte Bosna Savaşı döneminin en tartışmalı siyasi figürlerinden biri daha hayatını kaybetmiş oldu.