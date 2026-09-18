Bosna Kasabı resimli çorapları Bayrampaşa'da üretmişler! Bakanlık soruşturma başlattı

Sırbistan’a ihraç edildiği öne sürülen, üzerinde Bosna Savaşı sırasında savaş suçlarından hüküm giyen Bosna Kasabı Ratko Mladić’in görseli ile “Made in Türkiye” ibaresinin bulunduğu çorap sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımların ardından Ticaret Bakanlığı, ürünle bağlantılı olduğu belirlenen İstanbul Bayrampaşa’daki firmayı mercek altına aldı.

Ticaret Denetmenleri tarafından 16 Eylül 2026’da gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında firmanın faaliyet gösterdiği iş yerinde inceleme yapıldı. Bakanlık, denetim sırasında sosyal medyada görüntüleri paylaşılan Ratko Mladić görselli çoraba rastlanmadığını açıkladı.

FİRMA MLADİÇ'İ TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Firma yetkilisinin denetim sırasında verdiği bilgiye göre şirketin, Sırbistan’da faaliyet gösteren “Blue Land” isimli firmayla geçmişte ticari ilişkisi bulunuyordu. Yetkili, çorabın üzerinde fotoğrafı bulunan Mladić’i tanımadığını, kişi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ise söz konusu ticari ilişkiyi yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdığını beyan etti.

BAŞKA BİR ÇORAPTAN NUMUNE ALINDI

Denetim yalnızca sosyal medyada gündeme gelen ürünle sınırlı kalmadı. Bakanlık ekipleri, firmaya ait farklı bir çoraptan da numune aldı.

Yapılan ilk incelemede ürünün etiketinde ilgili mevzuat açısından bazı eksiklikler tespit edildi. Alınan numuneler, gerekli kontrollerin yapılması için akredite laboratuvara gönderildi. Laboratuvar testlerinin tamamlanmasının ardından mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlık ayrıca, Mladić görselinin kullanıldığı söz konusu ürün ve görseller nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlar bulunduğunu belirtti. Bu nedenle firma ve ilgilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında ihracatçıların ürünlerin yalnızca üretim ve sevkiyatından değil, ürünlerin üzerindeki görsel ve ifadelerden de sorumluluk taşıdığını vurguladı.

“TANIMIYORUM AÇIKLAMASI ALTERNATİF DEĞİL"

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, üzerinde “Made in Türkiye” ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladić’in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan’a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmiştir.

Söz konusu ürünle bağlantılı olduğu tespit edilen İstanbul/Bayrampaşa’da faaliyet gösteren firmaya, Bakanlığımız Ticaret Denetmenlerince 16 Eylül 2026 tarihinde piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetimde, kamuoyuna yansıyan Ratko Mladić görselli ürüne rastlanılmamıştır. Firma yetkilisi, Sırbistan’da faaliyet gösteren “Blue Land” isimli firma ile geçmişte ticari ilişkilerinin bulunduğunu, ürün üzerindeki görselde yer alan Ratko Mladić’i tanımadığını ve söz konusu kişi hakkında bilgi edinmesinin ardından bu ticari ilişkiyi yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdığını beyan etmiştir.

Denetim kapsamında firmaya ait farklı bir çoraptan numune alınmış ve ürün etiketinde ilgili mevzuat hükümleri bakımından eksiklikler tespit edilmiştir. Numuneler, gerekli testlerin yapılması amacıyla akredite laboratuvara gönderilmiştir. Test sonuçlarının ardından mevzuat kapsamında gerekli işlemler tesis edilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu ürün ve görseller nedeniyle suçu ve suçluyu övme kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlar bakımından firma ve ilgilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ticaret erbabı olmak; hele ki ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek ihracat yapmak, beraberinde özel bir özen ve sorumluluk taşımaktadır. İhracata konu edilen bir ürünün yalnızca üretimi ve sevkiyatı değil, üzerinde yer alan görsel, ifade, kişi ve diğer tüm unsurlarının da bilinmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir.

İhracatçılarımızın, ülkemizin adını ve “Made in Türkiye” markasını taşıyan ürünlerinin içeriği ve üzerindeki tüm unsurlar hakkında tam ve eksiksiz bilgi sahibi olması, uluslararası ticarette ülkemizin itibarının korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. “Tanımıyorum” veya “bilmiyordum” şeklindeki açıklamalar, ticari faaliyetlerin gerektirdiği özen ve sorumluluk yükümlülüğünün yerine getirilmesinin alternatifi değildir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin üretim ve ihracat itibarını ilgilendiren bu tür konularda Bakanlığımızın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerekli denetim ve işlemleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”