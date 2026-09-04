"Bosna Kasabı" Mladiç'e devlet töreni planı AB'yi ayağa kaldırdı!

Bosna Savaşı'nın en büyük soykırımcılarından savaş suçlusu, "Bosna kasabı" lakaplı eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'in cenazesi, Hollanda'nın Lahey kentinden Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a getirildi. 27 Ağustos'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde uzun süren hastalığının ardından hayatını kaybeden Mladiç'in tabutu, oğlu Darko Mladiç ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşliğinde devlet uçağıyla ülkeye taşındı.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti bayraklarına sarılı tabut, Belgrad'da askeri törenle karşılandı. Törenin ardından cenaze, yoğun polis güvenliği altında askeri hastaneye götürüldü. Konvoyun geçişi sırasında otoyol ve köprülerde toplanan, çoğunluğu genç erkeklerden oluşan bazı kişilerin Mladiç'i öven pankartlar açtığı ve meşaleler yaktığı görüldü.

SOYKIRIM SUÇUNDAN ÖMÜR BOYU CEZA ALMIŞTI

Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2017 yılında Mladiç'i Srebrenitsa Soykırımı'nın yanı sıra savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu bulmuş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Mladiç, Bosna Savaşı sırasında Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlara karşı işlenen ağır suçların başlıca sorumluları arasında gösteriliyordu.

DEVLET TÖRENİYLE GÖMÜLECEK

Mladiç'in cenazesinin Sırbistan'da devlet ve askeri törenle toprağa verilmesine yönelik planlar ise ölümünün ardından yeni bir tartışma başlattı. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, cenazenin 7 Eylül Pazartesi günü askeri ve devlet töreniyle defnedilmesinin planlandığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic törenin Mladiç ailesinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini söyledi.

HIRVATİSTAN'DAN AB ÜYELİĞİ TEHDİDİ

Sırbistan'ın Mladiç için üst düzey devlet töreni düzenleme ihtimali, Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan ve Avrupa Birliği'nden de sert tepki aldı. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Sırbistan'ın savaş suçlusu Mladiç'i en üst düzey devlet ve askeri törenle uğurlaması halinde ülkesinin Sırbistan'ın AB üyelik sürecini engelleyeceğini açıkladı.

AB'DEN SERT TEPKİ

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da Mladiç'in yüceltilmesine karşı çıktı. Kos, savaş suçlularının yüceltilmesinin Avrupa'nın temel değerleriyle bağdaşmadığını ve bunun AB içinde ya da üyelik hedefleyen ülkelerde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Mladiç'in cenazesinin askeri törenle karşılanması ve bazı grupların güzergâhta kendisini öven gösteriler düzenlemesi, Srebrenitsa Soykırımı ve Bosna Savaşı'ndaki savaş suçlarının sorumlularına yönelik tutum konusunda Sırbistan ile Avrupa arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.