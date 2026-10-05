Bosna Hersek sandık başına gitti: Başkanlık Konseyi'nin yeni üyeleri belli oldu

Bosna Hersek'te devletin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi için yapılan seçimde oyların yüzde 90'dan fazlası sayıldı. Merkez Seçim Komisyonunun (CIK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelikleri için yapılan yarışlarda üç farklı isim öne çıktı.

BECİROVİC SEÇMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Boşnak üyelik yarışında Sosyal Demokrat Parti (SDP) adayı Denis Becirovic yüzde 38,11 oyla ilk sırada yer aldı. Becirovic'i yüzde 33,95 ile Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç takip etti. Semir Efendic yüzde 25,79, Fahrudin Radoncic ise yüzde 2,15 oy aldı.

14 siyasi partinin desteklediği "Bosna Hersek Devleti İçin Birleşenler" bloku adına yarışan Becirovic, sonuçların ardından yaptığı açıklamada kendisine destek veren seçmenlere teşekkür etti.

Becirovic, "Özgürlükçü, antifaşist ve sivil Bosna Hersek yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkenin dış politikadaki mevcut stratejik yönünün korunması gerektiğini belirten Becirovic, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi. Becirovic, bölgenin geleceğinin Rusya'nın modeli yerine Avrupa modelinde olduğunu savundu.

"ZAFERİ KUTLAMAYACAĞIM"

Seçim zaferini kutlamayacağını açıklayan Becirovic, ülkede zor koşullarda hayatını sürdüren çok sayıda insan bulunduğunu söyledi. Seçim kampanyasının şimdiye kadarki en uzun ve en zorlu kampanya olduğunu belirtti.

Boşnak üyelik yarışındaki rakibi Bakir İzetbegoviç ise yenilgiyi kabul etti. Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan SDA lideri, seçimi kazanamadığını ancak partisinin 2022'deki genel seçimlere kıyasla daha iyi bir sonuç elde ettiğini söyledi.

İzetbegoviç, "Önemli olan SDA'nın kazanmış olması." dedi.

Kendisinin aldığı oyun partisinin genel oy oranının gerisinde kaldığına dikkat çeken İzetbegoviç, bunun nedenlerini değerlendireceklerini belirtti. Rakibi Becirovic'e önceki seçime kıyasla çok daha fazla yaklaştığını da ifade etti.

Bosna Hersek Partisi adayı Semir Efendic ise seçim sonrasında ülkenin önündeki en önemli konunun daha etkin çalışacak bir hükümet kurulması olduğunu söyledi. Kesin sonuçların beklenmesi gerektiğini belirten Efendic, hükümet kurma sürecinde partisinin muhalefet partileriyle ortaklığa daha yakın olduğunu dile getirdi.

HIRVAT ÜYELİĞİNDE FİLİPOVİC ÖNDE

Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliğini ise Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ BiH) adayı Darijana Filipovic kazandı.

Filipovic, yüzde 48,19 oy alarak rakiplerini geride bıraktı. Demokratik Cephe (DF) adayı Slaven Kovacevic yüzde 28,79, bağımsız aday Zdenko Lucic ise yüzde 23,02 oy aldı.

Sonuçların ardından açıklama yapan Filipovic, konseyde dört yıl boyunca birlikte görev yapacağı diğer üyeleri tebrik etti. Çalışmalarının Bosna Hersek kurumlarının farklı şekilde de işleyebileceğini göstermesini istediğini söyledi.

Bosna Hersek'in kendileri için de aynı şekilde vatan olduğunu belirten Filipovic, seçim zaferinden ve yürüttükleri kampanyadan gurur duyduğunu ifade etti.

SIRP ÜYELİĞİ DODİK'İN ADAYINA GİTTİ

Konseyin Sırp üyeliğinde ise Milorad Dodik'in liderliğini yaptığı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic ipi göğüsledi.

Oyların yüzde 55,33'ünü alan Cvijanovic açık farkla ilk sırada yer aldı. Sırp Demokrat Partisi adayı Marinko Bozovic yüzde 26,55, Adalet ve Düzen İçin Partisi adayı Nebojsa Vukanovic ise yüzde 18,11 oy aldı.

Cvijanovic, seçim sonrasında yaptığı konuşmada seçmenlere ve parti gönüllülerine teşekkür etti. Sonucun yalnızca kendisinin değil, Milorad Dodik liderliğindeki SNSD'nin zaferi olduğunu söyledi.

Cvijanovic'in seçim sonrası mesajı ise "Politikamız istikrarlı ve güçlü bir Sırp Cumhuriyeti'dir." oldu.

Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) başkanlığı için yapılan seçimde de SNSD adayı Savo Minic yüzde 52,04 oy alarak seçimi kazandı.

PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE SDA VE SNSD ÖNE ÇIKTI

Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi seçimlerinde ise ülkenin iki entitesinde farklı partiler öne çıktı.

Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) Demokratik Eylem Partisi (SDA) yüzde 31,57 oyla birinci parti oldu. Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise Milorad Dodik'in SNSD'si yüzde 40,94 oyla seçimi ilk sırada tamamladı.

Özel statüye sahip Brcko'da da hükümette görev alacak isimlerin belirlenmesi amacıyla sandık kuruldu.

Seçmenler yalnızca devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamento için değil, ülkenin iki entitesi ile FBIH içindeki 10 kantonun parlamentoları için de oy kullandı.

FBIH'te seçmenler Bosna Hersek Parlamentosunun yanı sıra FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de tercih yaptı. RS'deki seçmenler ise Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için oy verdi.

ÜÇ ÜYELİ BAŞKANLIK KONSEYİ NASIL OLUŞUYOR?

Bosna Hersek'te devletin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi üç üyeden oluşuyor. Konseyin Boşnak ve Hırvat üyeleri Bosna Hersek Federasyonu'ndan, Sırp üye ise Sırp Cumhuriyeti'nden seçiliyor.

Böylece ülkenin farklı siyasi ve etnik yapılarını temsil eden üç isim devletin en üst düzey yürütme makamında birlikte görev yapıyor.

Merkez Seçim Komisyonu, seçimlere katılım oranını ise yüzde 41,5 olarak açıkladı. (AA)