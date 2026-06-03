Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar sürerken iki bakan istifa etti

Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifası talebiyle bir ayı aşkın süredir devam eden protestoların gölgesinde, Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ve Savunma Bakanı Marcelo Salinas görevlerinden ayrıldı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere ülke genelinde eylemler sürerken kabinede yaşanan bu istifaların nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz

40 YILIN EN AĞIR EKONOMİK KRİZİ

Ülkede 'son 40 yılın en derin ekonomik krizi'ne tepki olarak başlayan ve doğrudan hükümetin istifasını hedefleyen gösterilerde, eylemciler ile güvenlik güçleri arasında karşı karşıya gelinen olaylar yaşanıyor. Bu kapsamda, 26 Mayıs'ta meydana gelen çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)