Bölgede gerilim tırmanıyor: İran ABD'ye resti çekti

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin bazı bölge ülkelerindeki üsleri kullanarak İran topraklarına saldırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı kaynak neresi olursa olsun hedef alınacağı bildirildi.

"SALDIRIYA İZİN VERENLER BİLMELİDİR Kİ KAYNAĞINI TARGET ALACAĞIZ"

İran Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasında, yapılan tüm uyarılara rağmen bazı komşu ve bölge ülkelerindeki üslerin ABD tarafından İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanıldığı belirtildi.

Saldırılara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Saldırgan Amerikan ordusunun bölgeyi terk etmekten başka yolu yoktur ve İran'a karşı Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır" ifadelerine yer verildi.

ABD HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINLARINI VURDU

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Lark Adası'na iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. Düzenlenen saldırılarda sivillerin de aralarında bulunduğu en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İRAN BALİSTİK FÜZE VE KAMİKAZE İHA'LARLA KARŞILIK VERDİ

Yaşananların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına yanıt olarak Ürdün'de Amerikan güçlerinin konuşlu olduğu Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu açıkladı.

İran ordusu ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Al Minhad Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını bildirdi.

ÜRDÜN FÜZE SALDIRILARINI ENGELLEDİĞİNİ DUYURDU

İran'ın misilleme saldırılarının ardından Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, atılan 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilerek engellendiği duyuruldu.