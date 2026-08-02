Bölgede gerilim had safhada! Trump'ın saldırı emri her an gelebilir

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji ve altyapı tesislerine yönelik olası saldırı emrini her an vermeye hazırlanabileceği yönündeki haberlerin ardından yüksek alarm durumuna geçti.

İSRAİL ORDUSU EN ÜST ALARM SEVİYESİNE GEÇTİ

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, son 24 saatte çıkan haberler üzerine İsrail ordusunda hareketlilik yaşandığı ve "savunma hazırlıklarının" en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi. İç Cephe Komutanlığından ise halka yönelik güvenlik talimatlarında henüz bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

"GERİLİM HAD SAFHADA VE HER AN PATLAMAYA HAZIR"

Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, "Gerilim had safhada ve her an patlamaya hazır." ifadesini kullandı. Tel Aviv yönetiminin, ABD Başkanı Trump'ın "İran'a yönelik önemli bir saldırıya her zamankinden daha yakın olduğunu ancak bunun henüz kesinleşmediğini" düşündüğünü belirten yetkili, Trump'ın saldırılara İsrail'in katılmasına onay verip vermeyeceğinin kesin olmadığını kaydetti.

İSRAİL: TRUMP MÜZAKERELERİN ZAMAN KAYBI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

İsrailli yetkili ayrıca, "Trump, müzakerelerin 'zaman kaybı' olduğuna inanıyor, öfkeli, küplere binmiş ve hayal kırıklığı içinde" iddiasında bulundu.

Kanal 12'nin haberinde, Washington yönetiminin ilk aşamada İsrail'in katılmasını tercih etmeyebileceği, Tel Aviv'de ise İran'ın misilleme yapacağı görüşünün hakim olduğu aktarıldı.

ABD BÜYÜKELÇİLİKLERİNDEN GÜVENLİK UYARISI

Bölgedeki gelişmeler üzerine ABD'nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu.

"ABD VE İSRAİL HAFTA SONU SALDIRI PLANLADI"

CBS News, ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombardıman kampanyalarından birini" gerçekleştirmeyi planladığını ileri sürmüştü.

Trump, temmuz ortasında yaptığı bir açıklamada şu tehditte bulunmuştu:

"Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız."

İRAN'DAN MİSİLLEME UYARISI



İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti. (AA)