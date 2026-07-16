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BM'den kritik Kıbrıs adımı: Her iki lider ile de görüşülecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temmuz ayı sonunda GKRY lideri Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geleceği açıklandı.

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BM'den kritik Kıbrıs adımı: Her iki lider ile de görüşülecek

Kıbrıs meselesi ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz'da adayı ziyaret ederek hem GKRY lideri Hristodulidis hem de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geleceği bildirildi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres'in kritik Kıbrıs ziyareti ile ilgili bilgi verdi.

GUTERRES KIBRIS YOLCUSU

Dujarric, "Genel Sekreter, iyi niyet misyonunun bir parçası olarak ve Kıbrıs meselesine olan güçlü bağlılığını göstermek amacıyla 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'ı ziyaret edecektir." dedi.

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HER İKİ LİDER İLE GÖRÜŞECEK

Guterres'in ziyareti sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in yanı sıra diğer paydaşlarla da görüşeceğini belirten Dujarric; görüşmelerde, Kıbrıs'taki BM barış gücü misyonunun (UNFICYP) çalışmaları da dahil olmak üzere Ada'da barış sürecini ilerletme ve istikrarı destekleme çabalarının ele alınacağını aktardı.

Stephane Dujarric, Genel Sekreter'in programına ilişkin daha fazla ayrıntının, seyahat tarihine yakın bir zamanda paylaşılacağını kaydetti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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