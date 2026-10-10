BM'den ABD'ye halka açık idam tepkisi: İğrenç

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. ABD'de Fort Hood Üssü'nde saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan adlı Amerikan askerinin halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek idam edilmesiyle ilgili soruya Dujarric, "Canlı yayında, canlı kameralar önünde hükümetin birini halka açık bir şekilde infaz etmesi açıkçası iğrençtir." dedi.

BM: HALK AÇIK İNFAZ İĞRENÇTİR

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Nidal Hasan'ın halka açık infazına ilişkin soruyu yanıtladı. Dujarric, "Canlı yayında, canlı kameralar önünde hükümetin birini halka açık bir şekilde infaz etmesi açıkçası iğrençtir." dedi. Dujarric, "İran veya Afganistan gibi diğer ülkelerde gördüğümüz bu tür halka açık infazlar, zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı bir muamele veya ceza biçimi oluşturmaktadır." diye konuştu. Bu konuda BM İnsan Hakları Ofisi'nin açıklamalarına da atıfta bulunan Dujarric, infazın canlı yayınlanmasının işkence yasağının ihlali olabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halkın, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı Amerikan askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini bildirmişti. Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. ABD'de son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti. 3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski bir ordu psikiyatristi Hasan'ın, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmış, Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.