BM: İsrail, Gazze'de BM'ye ait okul binasına hava saldırısı düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir BM okuluna hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, saldırıda okulun çatısının hasar gördüğünü ancak herhangi bir yaralanma rapor edilmediğini bildirdi.

New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren Dujarric, Gazze'nin Nusayrat bölgesinde bulunan ve yerinden edilmiş ailelere barınak sağlayan okul binasının hedef alındığını kaydetti.

BÖLGEDEKİ CAN KAYIPLARINA İLİŞKİN YENİ BİLGİLER

Basın toplantısında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) işgal altındaki Batı Şeria raporlarını da paylaşan Sözcü Dujarric, bölgedeki can kayıplarına ilişkin yeni bilgiler verdi. Rapora göre, Batı Şeria'nın doğusundaki İsrail güvenlik bariyerini aşarak iş aramak amacıyla Doğu Kudüs'e geçmeye çalışan bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Bu olayın, İsrail'in Ekim 2023'te Filistinlilerin Doğu Kudüs veya İsrail'e erişimini sağlayan çalışma ve geçiş izinlerinin çoğunu iptal etmesinin ardından artan olayların bir parçası olduğu belirtildi. Dujarric'in paylaştığı verilere göre, Ekim 2023'ten 11 Mayıs 2026'ya kadar İsrail tarafından güvenlik bariyerini aşmaya çalışırken öldürülen Filistinli sayısı 17, yaralananların sayısı ise 290 olarak kayıtlara geçti.

KARGO GEÇİŞLERİNDE TEK KAPI KEREM EBU SALİM

Bölgedeki lojistik geçiş noktaları hakkında da bilgi veren Dujarric, Zikim Geçidi'nin bu hafta da kapalı kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Böylece Batı Şeria'da, kargo geçişleri için kullanabileceğimiz tek giriş noktası olarak yalnızca Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı kalmış olacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce, ateşkes şartlarının geçerli olduğu nisan ayında da İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine doğru ilerlediği operasyonlar sırasında, yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir BM okulunun doğrudan silah ateşiyle hedef alındığı bildirilmişti. (AA)