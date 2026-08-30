BM Genel Sekreteri Guterres'ten nükleer güçlere çağrı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer testlerin güveni sarstığını ve silahlanma yarışını körüklediğini belirterek tüm ülkelere Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı yürürlüğe koyma çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silaha sahip tüm ülkelere çağrıda bulunarak Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın yürürlüğe konulmasını istedi. Guterres, nükleer testlerin güveni sarstığını ve silahlanma yarışını körüklediğini bildirdi.
SANAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından nükleer silah testleri hakkında paylaşımda bulundu.
"GÜVENİ SARSIYOR, SİLAHLANMA YARIŞINI KÖRÜKLÜYOR"
Nükleer testlerin ‘güveni sarstığını’ kaydeden Guterres, söz konusu testlerin nükleer silahlanma yarışını körüklediğini belirtti.
ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE KOYULMASI ÇAĞRISI
Guterres, nükleer silah sahibi ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (CTBT) yürürlüğe koymaya çağırdı.
"TAAHHÜDÜMÜZÜ YENİDEN TEYİT EDELİM"
Guterres açıklamasında, “Nükleer testlere son verme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim” ifadesini kullandı. (DHA)