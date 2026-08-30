Halk TV Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten nükleer güçlere çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten nükleer güçlere çağrı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer testlerin güveni sarstığını ve silahlanma yarışını körüklediğini belirterek tüm ülkelere Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı yürürlüğe koyma çağrısı yaptı.