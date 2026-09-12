Bitkisel içecek diye içtiler: 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketenlerin zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Olayda yaklaşık 50 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.

TAM 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Odigbo Yerel Yönetim Başkanı Taiwo Adegoroye, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketen çok sayıda kişinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldığını hatırlattı.

Adegoroye, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, yaklaşık 50 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis Sözcüsü Abayomi Jimoh, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Jimoh, soruşturma tamamlanana kadar vatandaşlara ruhsatsız veya şüpheli alkollü içecekler ile bitkisel ürünleri tüketmemeleri uyarısında bulundu.

YETKİLİLERDEN TÜKETİM UYARISI DA GELDİ

Eyalet yönetimi de insan tüketimine uygunluğu onaylanmamış maddeler, bitkisel içecekler ve çeşitli karışımların tüketilmemesi çağrısı yaptı. Söz konusu ürünleri üreten ve satanlara yönelik yaptırım uygulanacağı bildirildi.

İLK BİLGİLERE GÖRE 24 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ondo eyaletinde 9 Eylül'de "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Son açıklamayla birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. (AA)