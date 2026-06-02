Bir yıl önce ortadan kaybolmuştu... Atom araştırmacısının şüpheli ölümü tartışma yarattı

ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan 54 yaşındaki Melissa Casias'ın kayboluşuna ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık bir yıl sonra gelen acı haberle yeni bir boyut kazandı. Casias'ın cansız bedeni, Carson Ulusal Ormanı'nda yürüyüş yapan bir kişi tarafından bulundu.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre Casias, en son 26 Haziran 2025 tarihinde görüldü. Yapılan incelemelerde cesedin, kadının son olarak tespit edildiği bölgenin yaklaşık 10 kilometre uzağında bulunduğu belirtildi. Olay yerinde ayrıca bir silah ele geçirilirken, bu silahın Casias'a ait olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMADA SORU İŞARETLERİ

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda idari asistan olarak görev yapan Casias'ın kaybolduğu gün sergilediği davranışlar da soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Yetkililer, Casias'ın o gün telefonlarındaki kayıtları sildiğini, cep telefonlarını ve kimlik belgelerini evde bıraktığını belirledi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Casias, sabah saatlerinde eşi Mark Casias'ı laboratuvara bıraktıktan sonra giriş kartını unuttuğunu söyleyerek eve döneceğini ifade etti. Ancak güvenlik kameraları, kadının daha sonra laboratuvara dönmediğini ve bir eyalet yolu üzerinde tek başına yürürken görüntülendiğini ortaya koydu. Bu görüntüler, Casias'ın hayattayken görüldüğü son kayıtlar olarak değerlendiriliyor.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bulunan cesedin uzun süre fark edilmemesi de soru işaretlerini artırdı. Yetkililer, cesedin bulunduğu bölgede aralık ayından bu yana çeşitli restorasyon ve bakım çalışmalarının yürütüldüğünü, buna rağmen kalıntıların ancak şimdi bulunabilmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Polis ekipleri şimdi olay yerinde bulunan silahın kime ait olduğunu ve Casias'ın ölümünde herhangi bir suç unsurunun bulunup bulunmadığını araştırıyor. Resmi makamlar şu aşamada ölüm nedenine ilişkin kesin bir açıklama yapmış değil.

ŞÜPHELİ KAYIPLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Melissa Casias vakası, son dönemde savunma ve nükleer programlarla bağlantılı isimlerin gizemli kayboluşlarıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Casias'tan yalnızca haftalar önce, laboratuvarın eski çalışanlarından 79 yaşındaki Anthony Chavez'in de yürüyüş sırasında kaybolduğu ve kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtiliyor.

Öte yandan Pentagon'un ileri düzey havacılık projelerinde görev alan emekli Hava Kuvvetleri Generali William Neil McCasland'ın da benzer şekilde kişisel eşyalarını geride bırakarak ortadan kaybolması, kamuoyunda bu vakalar arasındaki olası bağlantılara yönelik spekülasyonları artırmış durumda. Ancak yetkililer, şu ana kadar olaylar arasında doğrudan bir ilişki kurulduğuna dair herhangi bir bulgu paylaşmadı. Casias'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, hem ölüm nedeni hem de olay yerinde bulunan silahın sırrı, cevap bekleyen en önemli sorular arasında yer alıyor.