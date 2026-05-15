Otobüste skandal görüntü! Kadın yolcuların kabusu sosyal medyada patladı

Hong Kong’da toplu taşımada kaydedilen bir görüntü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Genç bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği videoda, seyir halindeki otobüste bulunan bir kişinin telefonunda pornografik içerikler izlediği görüldü. Paylaşımın kısa sürede viral olmasıyla birlikte olay kamuoyunun gündemine oturdu.

Videonun yayılmasının ardından birçok kadın yolcu, görüntülerdeki kişiyi daha önce farklı otobüs hatlarında da gördüklerini ileri sürdü. Özellikle yoğun saatlerde aynı kişinin kadın yolcuların yanına oturmayı tercih ettiğini söyleyen bazı kullanıcılar, durumun uzun süredir rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

YOLCULARI TACİZ EDİYOR

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, söz konusu kişinin çevresindeki yolcuları sürekli gözlemlediği ve zaman zaman rahatsız edici tavırlar sergilediği öne sürüldü. Bazı yolcular ise olaydan sonra toplu taşımayı kullanırken kendilerini huzursuz hissettiklerini ifade etti.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYA BAŞLADI

Tartışmalar büyürken, kendisini adamın yakını olarak tanıtan bir kişi çevrim içi platformlarda açıklama yayımladı. Açıklamada, ailenin yaşananlardan yeni haberdar olduğu belirtilirken, kişinin sosyal iletişim konusunda ciddi problemler yaşadığı ifade edildi. Ayrıca ailesinin, söz konusu davranışların tekrar etmemesi için profesyonel destek süreci başlatacağı aktarıldı.

Kamuoyunda ise görüşler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar toplu taşımada kadınları rahatsız eden davranışlara karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini savunurken, bazıları ise kişinin psikolojik ve sosyal destek almasının önemine dikkat çekti.