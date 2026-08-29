Bir ülke daha karıştı! Başkentte gece yarısı çatışma: Askeri üs kuşatma altında

Nijer’in başkenti Niamey’de gece saatlerinde başlayan silahlı çatışmalar, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında duyulmaya başlayan yoğun silah sesleri ve patlamalar özellikle Niamey Uluslararası Havalimanı çevresinde etkili oldu.

Çatışmaların merkezinde, havalimanı kompleksi içerisinde bulunan 101 Numaralı Askeri Üs olduğu bildirildi. Stratejik konumdaki üs çevresinde yoğunlaşan hareketliliğin ardından bölgeye zırhlı araçlar ve güvenlik güçleri sevk edilirken, başkentin kritik noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA GİDEN YOLLAR KAPATILDI

Çatışmaların başlamasının ardından askerlerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Nijer’in ulusal televizyon kanalı Tele Sahel’in bulunduğu bölgelere giden yolları kapattığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin stratejik güzergâhlarda kontrol noktaları oluşturduğu ve askeri araçların başkent genelinde hareket ettiği aktarıldı.

Silahlı grupların Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve bazı kritik devlet noktalarına doğru ilerlemeye çalıştığı yönünde iddialar ortaya atılırken, çatışmaların nasıl başladığı ve hangi grubun saldırının arkasında olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DEVLET TELEVİZYONUN YAYINI KESİLDİ

Başkentteki gerilimin bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Tele Sahel’in yayınlarının kesilmesi oldu. Cumartesi sabahı saat 09.00 itibarıyla kanalın hem uydu hem de internet üzerinden gerçekleştirdiği yayınların durduğu, ekranların siyaha döndüğü bildirildi.

Yayın kesintisinin çatışmalarla bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ORDUDAN "SAKİN KALIN" ÇAĞRISI

Yaşanan gelişmelerin ardından Nijer ordusu sosyal medya üzerinden halka çağrıda bulundu. Ordunun açıklamasında vatandaşlardan sakin olmaları ve doğrulanmamış bilgileri yaymamaları istendi.

Güvenlik güçlerinin ülkeyi korumak amacıyla harekete geçirildiği belirtilen açıklamada, “Mevcut olaylar ışığında sakin kalalım ve doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınalım” ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Niamey Uluslararası Havalimanı ve çevresindeki askeri tesisler, yıl içerisinde daha önce de silahlı grupların saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

General Abdourahamane Tiani yönetimindeki askeri hükümetin kontrolündeki Nijer'de son olayların ardından başkentte güvenlik güçlerinin operasyonları ve askeri hareketlilik devam ederken, çatışmaların niteliği, can kaybı veya yaralı olup olmadığı ve saldırının sorumlularının kim olduğu konusunda resmi makamların daha kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.