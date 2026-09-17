Bir ülke daha Eurovision’a sırtını döndü: İsrail nedeniyle 2027’de yarışmayacak

İrlanda, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto ederek 2027 Eurovision’dan çekilme kararı aldı. Ülkenin kamu yayıncısı RTÉ, yarışmaya İrlandalı bir sanatçı göndermeyeceğini ve etkinliği televizyondan da yayınlamayacağını duyurdu.

RTÉ kararını, Gazze’de devam eden can kayıpları ve insani krizle gerekçelendirdi. İrlandalı yayıncı, mevcut koşullar altında Eurovision’a katılımın haklı gösterilemeyeceğini belirterek bölgede sivillerin hayatlarının ciddi risk altında olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Yayıncı ayrıca uluslararası gazetecilerin Gazze’ye bağımsız erişiminin kısıtlanmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.

İKİNCİ KEZ BOYKOT

İrlanda’nın kararı, ülkenin Eurovision’dan üst üste ikinci kez çekilmesi anlamına geliyor. RTÉ, 2026 yarışmasında da İsrail’in katılımı nedeniyle organizasyonda yer almamış ve yarışmayı yayınlamamıştı.

İrlanda’nın yanı sıra İspanya, Hollanda, Slovenya ve İzlanda da 2026 Eurovision’da İsrail’in yarışmaya dahil edilmesine tepki olarak organizasyonda yer almamıştı. Hollanda’nın kamu yayıncısı AVROTROS ise ağustos ayında 2027 yarışmasını da boykot edeceğini açıklamıştı.

AVROTROS, yarışmanın devam eden uluslararası çatışmalar nedeniyle artık tarafsız olarak değerlendirilemeyeceğini savunmuştu. Ancak Hollanda açısından nihai katılım kararının ülkenin üst yayın kuruluşu NPO tarafından verilmesi bekleniyor.

EBU İSRAİL'İN KATILIMINA İZİN VERMİŞTİ

Boykotların arka planında, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) İsrail kamu yayıncısı Kan’ın Eurovision’a katılmasına izin vermesi bulunuyor.

EBU üyeleri 2025 sonunda yapılan oylamada İsrail’in yarışmada kalması yönünde karar almış, Eurovision Direktörü Martin Green de temmuz ayında yeni bir oylama yapılmasını gündemden çıkarmıştı. Green, EBU üyelerinin İsrail’in yarışmasına izin verilmesi konusunda kararını “kesin” biçimde verdiğini söylemişti.

EBU ayrıca 2026 yarışması öncesinde oylama sisteminde değişikliklere gitmiş, kişi başına verilebilecek oy sayısını 20’den 10’a indirmiş ve jüri sisteminde düzenlemeler yapmıştı.

Ancak bu adımlar, İsrail’in yarışmaya katılmasına karşı çıkan bazı yayıncıların boykot kararlarını engellemedi.

2027 EUROVISION BULGARİSTAN'DA

2027 Eurovision Şarkı Yarışması, Bulgaristan’ın Burgaz kentinde düzenlenecek. Yarışmanın 11 ve 13 Mayıs'taki yarı finallerinin ardından finalin 15 Mayıs’ta yapılması planlanıyor.

İrlanda’nın çekilmesiyle birlikte İsrail’in Eurovision’daki varlığı konusundaki tartışma, 2027 yarışması öncesinde de devam edecek. EBU ise İsrail’in yarışmasına izin veren mevcut kararını değiştirmemiş durumda.