Bir tanığın sözü hayatını karartmıştı! 49 yıl sonra aklanıp servet kazandı

ABD'de adalet sisteminin en tartışmalı dosyalarından biri yıllar sonra yeni bir dönüm noktasına ulaştı. 1974 yılında Oklahoma'da meydana gelen bir cinayet nedeniyle mahkum edilen Glynn Simmons, yaklaşık yarım asır süren hapis hayatının ardından aldığı tazminat kararıyla yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

Olay, Edmond kentindeki bir içki dükkânında gerçekleştirilen silahlı soygun sırasında mağaza çalışanı Carolyn Sue Rogers'ın öldürülmesiyle başladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Simmons, suçlamaları başından itibaren reddetti. Cinayetin işlendiği tarihte Louisiana'da ailesiyle birlikte bulunduğunu söyleyen Simmons, bunu destekleyen tanıklar da sundu. Ancak dönemin mahkemesi bu savunmayı yeterli görmedi.

İDAM CEZASI ALMIŞTI

Dava dosyasında Simmons'ı doğrudan cinayetle ilişkilendiren DNA, parmak izi, balistik inceleme veya başka herhangi bir fiziksel delil bulunmuyordu. Buna rağmen hayatta kalan bir görgü tanığının teşhisi, mahkumiyet kararının temel dayanağı oldu. Mahkeme Simmons hakkında idam cezası verdi. Daha sonra bu ceza ömür boyu hapse çevrildi ancak Simmons iki yıl boyunca infaz sırasını beklediği ölüm hücresinde kaldı.

Yıllar boyunca masumiyetini kanıtlamaya çalışan Simmons'ın dosyası, yeni incelemeler ve ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle yeniden değerlendirildi. Savcılık kayıtlarında savunma makamıyla paylaşılmayan bazı kritik bilgilerin bulunduğunun ortaya çıkması üzerine mahkeme süreci tersine döndü. 2023 yılında verilen kararla Simmons'ın mahkumiyeti iptal edildi ve özgürlüğüne kavuştu.

REKOR TAZMİNAT

Serbest bırakıldığında ABD tarihinde en uzun süre haksız yere cezaevinde kalan kişilerden biri olarak kayıtlara geçen Simmons, daha sonra yaşadığı mağduriyet nedeniyle hukuki mücadele başlattı. İlk aşamada Oklahoma eyaletinden sınırlı bir tazminat alan Simmons, bunun uğradığı zararı karşılamaktan uzak olduğunu belirterek yeni bir dava açtı.

Edmond Belediyesi ile yürütülen görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya vardı. Belediye meclisinin onayıyla Simmons'a 7,15 milyon dolarlık ek ödeme yapılması kabul edildi. Daha önce aldığı eyalet tazminatıyla birlikte dosya, ABD'deki en dikkat çekici haksız mahkumiyet vakalarından biri olarak tarihe geçti.

Yaklaşık 50 yılını özgürlüğünden mahrum şekilde geçiren Simmons için verilen karar, kaybedilen yılları geri getirmese de Amerikan adalet sistemindeki hataların yol açabileceği sonuçlara ilişkin en çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.