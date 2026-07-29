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Bir dolara aldıkları harabe evi milyon dolara sattılar

Yıkılmak üzere olan 160 yıllık tarihi malikaneyi belediyeden 1 dolara alan iki kardeş, yeniledikleri yapıyı 1,12 milyon dolara satışa çıkardı. 7 konutluk daireye dönüştürülen mülk, 40 yıl sonra sahibine servet kazandırdı.

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Bir dolara aldıkları harabe evi milyon dolara sattılar

ABD'nin Michigan eyaletinde 1986 yılında yıkılmak üzere olan 1861 yapımı tarihi Gilbert Malikanesi'ni sembolik olarak 1 dolara satın alan iki kardeş, restorasyon çalışmasının ardından binayı 1,125 milyon dolara satışa çıkardı.

Ypsilanti kentinde 160 yılı aşkın geçmişe sahip harap durumdaki yapıyı belediyeden devralan Christopher White ve Steve White kardeşler, 4 katlı mülkü 7 ayrı konut dairesine dönüştürdü. Yaklaşık 40 yıl boyunca binadan kiralama geliri elde eden mülk sahipleri, emeklilik kararı alarak mülkü 1 milyon 125 bin dolar bedelle pazara sundu.

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YILLARCA ALICI BEKLEYEN HARABEYE DÖNÜŞTÜ

Belediyenin terk edilmiş yapıyı korumak için 7 yıl boyunca alıcı aradığı süreçte pencereleri kırılan ve dış cephesi tahrip olan bina, kardeşlerin Pearl Street üzerindeki başarılı projeleri sayesinde kendilerine devredildi. Toplam 743 metrekarelik iç alana sahip binada taşıyıcı duvarlar, ahşap tabanlar ve çatı dışındaki tüm tesisat ve iç yapılar tamamen yenilendi.

1,46 dönümlük arazi üzerinde yer alan Second Empire mimari stilindeki tarihi yapıda, 74 ile 111 metrekare arasında değişen 7 bağımsız daire oluşturuldu.

Bir dolara aldıkları harabe evi milyon dolara sattılar - Resim : 2

TARİHİ DOKU KORUNARAK GÜNÜMÜZE TAŞINDI

Binanın mimari bütünlüğünü değerlendiren mülk sahiplerinden Christopher White, yapının durumunu şu sözlerle aktardı:

"Michigan'ın yüzyılı aşkın karına, yağmuruna ve sert sıcaklık değişimlerine dayandı ve iyi durumda kaldı."

Bir dolara aldıkları harabe evi milyon dolara sattılar - Resim : 3

Orijinal ahşap zeminlerin korunduğu yapıda, Detroit sanat tarihinde önemli bir yere sahip Pewabic Pottery üretimi seramik şömine kaplamaları yer alıyor. Şehrin tarihi bölgesinde yer alan mülk, Ann Arbor ve Detroit kentlerinde çalışan profesyoneller tarafından tam doluluk oranıyla kullanılıyor.

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Aylık kira bedelleri bin 50 ile bin 575 dolar arasında değişen binada, yeni alıcılar için bodrum kat deposu kiralama ve kat mülkiyetine dönüştürme gibi ek gelir imkanları bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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