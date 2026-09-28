Bir anda alev aldı! Yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı

Alman medyasında yer alan haberlerde, Almanya’dan Portekiz’e gitmek üzere havalanan Lufthansa Hava Yollarına ait uçakta, uçuş sırasında bir yolcunun taşınabilir şarj cihazının alev aldığı ifade edildi. Alman yayın kuruluşu RTL’nin Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı habere göre, kabin ekibi yangına müdahale ederek cihazı güvenlik çantasına koydu.

Olayın ardından pilotlar güvenlik gerekçesiyle uçağı Lizbon yerine Lyon’a yönlendirdi. Uçakta bulunan 198 yolcu ve 6 mürettebatın Lyon’a inişin ardından otellere yerleştirildiği belirtildi. Lityum-iyon batarya kullanan powerbankler, hasar veya teknik arıza durumunda aşırı ısınarak yangına yol açabiliyor.

Bu nedenle hava yolları, son yıllarda uçaklarda taşınabilir şarj cihazlarının kullanımına ilişkin kuralları sıkılaştırıyor. Lufthansa’nın mevcut kurallarına göre yolcular uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazlarını başka cihazları şarj etmek için kullanamıyor. Taşınabilir şarj cihazlarının uçakların kayıtlı bagajında taşınmasına da izin verilmiyor. (AA)

ŞARJ EDİLMESİNE YASAK GELMİŞTİ

SHGM resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak havayoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yayımlanan uçuş operasyon direktifine göre ilgili değişikliğin 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyi tarafından 'Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması' için teknik talimatlarında değişiklik yapıldı.

BİR YOLCU İKİ POWERBANK TAŞIYABİLECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu değişiklik kapsamında, hava aracında taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi yasaklanmıştır. Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırılmıştır. Hava aracında taşınabilir elektronik cihazları (PED) şarj etmek için taşınabilir bataryaların kullanılması tavsiye edilmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ekip üyeleri tarafından taşınan taşınabilir bataryalar için geçerli olmamakla beraber ekip üyeleri tarafından kişisel kullanım amacıyla taşınan taşınabilir bataryalar için geçerlidir" denildi.