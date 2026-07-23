Binlerce yıllık uyku bozuldu: Toprağın altından tam 560 adet çıkarıldı

Mısır'ın Nil Deltası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda Geç Dönem ve Greko-Romen dönemlerine ait devasa bir mezar kompleksi keşfedildi. Arkeologlar, bölgede 560 adet ushabti figürünün yanı sıra Rodos'tan ithal edilen seramik kaplar tespit etti.

AKDENİZ TİCARETİNİN KİLİT NOKTASI

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi’ne bağlı arkeoloji heyeti, Menufiye ilindeki Tell Athar Quesna nekropolünde tarihi bir keşfe imza attı. Bölgenin en büyük özel mezarlıklarından birinde sürdürülen kazılarda, kemerli girişlere sahip geniş bir mezar kompleksi gün yüzüne çıkarıldı.

Geç Dönem ve Greko-Romen dönemlerine tarihlenen kompleksteki odalardan birinde, tam 560 adet fayans ushabti figürü iki grup halinde bulundu. Rodos adasından getirilen ithal seramikler ise Mısır'ın Doğu Akdeniz ile olan ticari bağlarını gözler önüne serdi.

ÖLÜM UYUSUNDA OLAĞAN DIŞI DETAYLAR

Osirian pozisyonunda (eller göğüste çapraz olacak şekilde) gömülmüş iskeletlerin yer aldığı alanda, yarı değerli taşlardan yapılmış muskalar ve iki adet yağ lambası çıkarıldı. İskeletlerden birinin kolları altında ve uylukları arasında seramik tabaklarla gömüldüğü tespit edildi. Araştırmacılar, bu sıra dışı defin uygulamasının nedenini çözmek için incelemelerini sürdürüyor.

LABORATUVAR ANALİZLERİ DEVAM EDİYOR

İlk kez 1991 yılında tanımlanan nekropol, Nil Deltası'ndaki dini ve gömü geleneklerini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Ele geçirilen çömleklerin birinde mumyalama işlemleriyle ilişkili madde kalıntılarına ulaşıldı. Maddelerin kesin içeriğini belirlemek amacıyla başlatılan laboratuvar çalışmaları devam ediyor.