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Halk TV Dünya Binlerce müşteri mağdur oldu! Çinli otomotiv devi araçları geri topluyor

Binlerce müşteri mağdur oldu! Çinli otomotiv devi araçları geri topluyor

Çinli otomobil devi BYD, Avustralya'da model yılı hatası nedeniyle 1.265 araç için geri ödeme süreci başlatırken, Çin'de seyir halindeki bir otomobilin motorunun yerinden ayrılması markayı yeni bir tartışmanın odağına taşıdı.

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Binlerce müşteri mağdur oldu! Çinli otomotiv devi araçları geri topluyor

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Avustralya'da satışa sunduğu araçlarla ilgili önemli bir hata yaptığını kabul etti. Şirket, 2026 model olarak pazarlanan toplam 1.265 otomobilin aslında 2025 model yılına ait olduğunu belirleyerek, bu durumdan etkilenen müşteriler için yeni bir çözüm süreci başlattı.

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İlk olarak araç sahiplerine yaklaşık 1.100 dolar tutarında ödeme teklif eden BYD, tepkilerin büyümesi üzerine politikasını değiştirdi. Şirket, talep eden müşterilerin araçlarını iade ederek ödedikleri bedelin tamamını geri alabileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada yanlışlığın yalnızca model yılı kayıtlarından kaynaklanan idari bir hata olduğu, araçların donanımı, teknik yapısı, performansı ve garanti koşullarında herhangi bir farklılık bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için satış süreçlerinin yeniden gözden geçirileceği bildirildi.

50 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Uzmanlar, geri ödeme hakkından tüm müşterilerin yararlanması halinde bunun BYD'ye yaklaşık 50 milyon dolarlık ek yük getirebileceğini ifade etti. Şirket ise tam para iadesi kararının medya baskısıyla alınmadığını, müşterilere sunulan çözüm seçeneklerinden biri olduğunu savundu.

ARACIN MOTORU YERİNDEN ÇIKTI

Öte yandan BYD, Çin'de yaşanan farklı bir olay nedeniyle de gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, düz yolda ilerleyen bir BYD otomobilin motorunun seyir sırasında yerinden ayrılarak yola düştüğü görüldü. Olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve markanın üretim ile kalite kontrol süreçlerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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