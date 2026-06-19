Çin'in Hangzhou kentinde üretilen Unitree G1 model insansı robot, sokakta dilenirken görüntülendi. Hoparlöründen hüzünlü müzik yükselen robotun sırtına bağlanmış LED ekranda "elektrik faturası için acilen ihtiyacım var" ifadesi yer alıyor. Önüne konulan bağış kasesinin yanındaki karekod, geçenleri WeChat üzerinden para yollamaya çağırıyor.

Poor beggar, he is begging for the cost of charging.😅😅

Buy a robot to make money. pic.twitter.com/7jBKZJG12b — Sharing Travel (@TripInChina) June 13, 2026

ROBOT KENDİ KARARIYLA DİLENMİYOR

Görüntülerin viral olmasının ardından robotun kendi başına dilenmeye karar verdiği yönündeki yorumlar yayıldı. Ancak haberi aktaran kaynakların tamamı olayın planlı bir sokak gösterisi olduğunu belirtiyor. Hareketler önceden programlanmış, ses kaydı senaryolaştırılmış, perde arkasında bir operatör bulunuyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Unitree Robotics'in ürettiği G1 modelinin birim fiyatı yaklaşık 13 bin 500 dolar. Bu rakam, iki yıl önceki insansı robot fiyatlarının çok altında kaldığı için sektörde dikkat çekiyor. Robot yürüyebiliyor, koşabiliyor, engebeli arazide ilerleyebiliyor ve dövüş sanatları koreografileri sergileyebiliyor.

Tesla'nın patronu Elon Musk da daha önce paylaşılan bir G1 tanıtım videosunu South China Morning Post'a "etkileyici" sözleriyle değerlendirmişti.

KÜRESEL SEVKİYATIN YÜZDE 80'İ ÇİN'DEN

Forbes verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde sevk edilen yaklaşık 13 bin insansı robotun yüzde 80'ini Çinli firmalar üretti. Sektör hızla büyürken Çin menşeli robotların gerçek mi yoksa bilgisayar üretimi mi olduğu Reddit ve Hacker News gibi platformlarda zaman zaman tartışılıyor. Sokakta çekilen son görüntülerin sıradan bir akıllı telefonla kaydedildiği görüldüğü için bu tartışma dilenci robot için gündeme gelmedi.

DANS GÖSTERİSİNDE ÇOCUĞA TOKAT ATMIŞTI

Aynı modelin daha önce Çin'de bir dans gösterisi sırasında yanlışlıkla bir çocuğa tokat attığı da hatırlatıldı. Üretici firma robotların kusursuz çalıştığı yönünde bir iddiada bulunmuyor.

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan yorum "Artık dilenciler bile yerini robotlara bırakıyor" oldu. Robotik sektörünün cerrah ya da depo işçisi yerine ekonominin en altındaki bir işi yapan bir makineyle gündeme gelmesi, sektörün vaatlerinin tersyüz edilmesi olarak okundu.

BBC'nin haberine göre eleştirmenler Çin yapımı insansı robotların büyük bölümünün "gerçek iş yapmaktan çok gösteriş için" üretildiğini öne sürüyor. Sokakta dilenen G1 görüntüsü de bu eleştiriye yeni bir örnek olarak değerlendirildi.