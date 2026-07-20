Binayı ortadan ikiye böldüler: İçindeki 80 aileyle birlikte bir o yana bir bu yana taşıdılar

Romanya'nın Alba Iulia şehrinde 1987 yılında imza atılan ve eşine az rastlanan mühendislik başarısında, 7 bin 600 ton ağırlığındaki devasa konut binası yıkılmak yerine ikiye bölünerek raylar üzerinde 55 metre uzağa taşındı. Sıra dışı operasyon sırasında binada yaşayan 80 aile tahliye edilmezken, vatandaşların elektrik, su ve gaz gibi temel hizmetleri tek bir an bile kesilmedi.

YIKMAK YERİNE TAŞIMAYI SEÇTİLER

Romanya komünist dönemde büyük bir kentsel dönüşüm sürecinden geçiyordu. Bu kapsamda Alba Iulia şehrindeki Transilvanya Bulvarı'nın genişletilmesi planlandı. Ancak yaklaşık 100 metre uzunluğundaki devasa konut binası yol projesinin tam üzerinde bulunuyordu.

Dönemin yönetimleri için bu tarz binaları yıkıp aileleri başka yere taşımak yaygın bir çözümdü. Projenin liderliğini üstlenen Mühendis Eugen Iordăchescu ve ekibi ise ezber bozan bir teklifle geldi. Mühendislik ekibi binayı yıkıp yeniden inşa etmek yerine raylar üzerinde kaydırmanın çok daha az maliyetli olacağını hesapladı.

TEK BİR DAİRE BİLE TAHLİYE EDİLMEDİ

Tarihe geçen operasyon için binanın altındaki toprak büyük bir titizlikle kazıldı ve ağırlığı dengeli şekilde dağıtacak sağlam bir çerçeve inşa edildi. Yapının altına tekerlekler, raylar ve hidrolik krikolar yerleştirildi. Mühendisler 100 metrelik dev yapıyı iki bağımsız parçaya böldü.

Projenin en inanılmaz kısmı ise 27 Mayıs 1987 sabahı başlayan taşıma işlemi sırasında yaşandı. Binada oturan 80 aile evlerinden tahliye edilmedi. Mühendisler geliştirdikleri esnek bağlantı sistemleri sayesinde sakinlerin su, gaz, elektrik, telefon ve kanalizasyon hatlarını kesintisiz olarak korumayı başardı.

ALTYAPININ ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ AÇIKLANDI

Tarihi operasyonun detayları Romanya'nın resmi kaynaklarınca da doğrulandı. Visit Alba Iulia resmi sayfasının aktardığı bilgilere göre operasyon 6 saatten az bir sürede hiçbir kaza veya sorun yaşanmadan başarıyla tamamlandı. İkiye bölünen dev yapının her bir parçası bulvarın zıt yönlerine doğru 55 metre boyunca kaydırıldı.

Şehirde tek bir enkaz yığını oluşturmayan ve yeni konut inşa etme masrafından kurtaran bu yöntem sayesinde bulvar sorunsuz şekilde trafiğe açıldı. Mühendislik dehasının bir kanıtı olan binanın iki ayrı parçası bugün hâlâ bulvarın karşılıklı iki zıt tarafında varlığını sürdürüyor.