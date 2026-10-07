Bilinen en eski insanın yüzünü canlandırdılar

Fas'ta yer alan Jebel Irhoud maden sahasında bulunan 315 bin yıllık kafatası fosili sayesinde bilinen en eski Homo sapiens bireyinin yüzü üç boyutlu modellenerek canlandırıldı. Uluslararası araştırma ekibinin hazırladığı dijital rekonstrüksiyon antik atamızın modern insanla taşıdığı şaşırtıcı benzerlikleri gözler önüne serdi.

CERRAHİ TEKNOLOJİYLE DİJİTAL CANLANDIRMA

Brezilyalı araştırmacı Cicero Moraes liderliğindeki uzmanlar antik kafatasına Blender yazılımı yardımıyla sanal ortamda hayat verdi. Çalışmada uygulanan teknolojiye dikkat çeken Moraes, "Bu yüzü yeniden oluşturmak için kullanılan teknolojinin büyük kısmı, hem insan hem de veteriner hekimliğinde dijital cerrahi planlama için geliştirdiğim teknolojinin birebir aynısıdır" dedi. Modelin inşasında yaşayan yetişkin bireylerin tomografi kayıtları ile Afrika kökenli insanların yumuşak doku kalınlıkları referans alındı.

Bugüne kadar yaklaşık 30 tarihi bireyin yüz rekonstrüksiyonunu yapan araştırma ekibi fosil için kemik hatlarını gösteren gri ve saçsız bir temel model tasarladı. Kamuoyunun daha iyi empati kurabilmesi için fosilden gelmeyen bilimsel kabuller ışığında ten rengi ve sakal eklenmiş ikinci bir versiyon daha hazırlandı.

BEYİN HACMİ AYNI GÖZLER DAHA GENİŞ

Antik kafatasının tahmini net beyin hacmi bin 230 santimetreküp olarak ölçülerek günümüz yetişkin erkek ortalamasıyla birebir örtüştü. Fosil üzerinde yapılan hassas ölçümler göz çukurları arasındaki mesafenin modern insana göre yüzde 20 daha geniş olduğunu kanıtladı. Yüz hatlarının insansı yapısını değerlendiren Cicero Moraes, "İlk bakışta bize çok benziyor ve kolayca bir kalabalığa karışabilirdi" ifadelerini kullandı.

NEANDERTAL SANILIYORDU

Jebel Irhoud sahasında 1961 yılında bulunan ilk kalıntılar uzun yıllar Neandertal zannedilmişti. Alanda 2004 yılından sonra hızlanan kazılarla birey sayısı yirmi ikiye çıkarken fosillerin Neandertal değil bilinen en eski Homo sapiens olduğu tescillendi.

Keşfin insanlık tarihindeki yerine vurgu yapan Moraes, "Okuyucular bu yüze, kendimizle en eski atalarımız arasındaki doğrudan bir köprü olarak bakmalıdır" diye konuştu. Heritage dergisinde yayımlanan çalışmanın üç boyutlu dijital dosyaları bağımsız testler için ücretsiz erişime açıldı.