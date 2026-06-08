Bilinci kapalıyken istismar edildi, gerçeği yıllar sonra öğrendi! Avrupa bu olayla sarsıldı

Fransa’da tüm dünyayı sarsan Gisèle Pelicot davasının ardından Avrupa, şimdi Almanya’dan gelen yeni bir cinsel istismar olayıyla sarsıldı. Olayın merkezinde ise Hamburg’da yaşayan yazar Claudia Wuttke bulunuyor.

15 YIL BOYUNCA SÜREN İSTİSMAR

Wuttke’nin anlattıklarına göre her şey, 2025 yılında polisten aldığı beklenmedik bir telefonla başladı. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen dijital materyallerde yer alan görüntüler hakkında kendisiyle görüşmek istedi. Polis tarafından gösterilen kayıtların ardından hayatının altüst olduğunu söyleyen yazar, videolardaki kişinin kendisi olduğunu fark etti. Soruşturma kapsamında incelenen materyallerde, 2006 ile 2021 yılları arasında çekildiği belirtilen toplam 67 görüntü bulunduğu öne sürüldü.

İddialara göre videolarda Wuttke’nin bilinci kapalı veya kendini savunamayacak durumda olduğu anlarda cinsel saldırıya uğradığı görülüyor. Yazar, yaşananlardan yıllar boyunca haberdar olmadığını ve görüntüleri gördüğünde bunun hayatındaki “ilk deprem” olduğunu ifade etti.

ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DAVA AÇILAMAYABİLİR

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılığın, 67 olayın 65’inde zaman aşımı engeli nedeniyle işlem yapamayacağını bildirmesi ise Wuttke’nin “ikinci deprem” olarak tanımladığı süreç oldu. Mevcut Alman mevzuatında bazı cinsel saldırı suçları için dava açma süresi yalnızca beş yıl olarak uygulanıyor. Savcılık, dosyaların büyük bölümünün bu süreyi aştığı gerekçesiyle kapatılabileceğini değerlendirdi.

Şu an için yalnızca iki olayın mahkeme önüne taşınabileceği belirtildi. Bunlardan biri 2021 yılına ait olduğu için zaman aşımı sınırına takılmıyor. Diğer dosyada ise Alman hukukunda “ağırlaştırıcı unsur” kabul edilen tehlikeli bir nesnenin kullanıldığı iddiası bulunuyor.

HUKUK SAVAŞI VERİYOR

Dava Almanya’da büyük bir hukuk tartışmasını da beraberinde getirdi. Eleştirilerin odağında, mağdurun yıllarca suçtan haberdar olmamasına rağmen zaman aşımı süresinin işlemeye devam etmesi yer aldı. Wuttke ve avukatları, mevcut düzenlemenin mağdurları korumakta yetersiz kaldığını savunarak yasal değişiklik talep ederken kamuoyunda büyüyen tepki sonrası Alman Adalet Bakanlığı’nın konuyu yeniden değerlendirmeye hazırlandığı bildirildi.

Fransa’da Gisèle Pelicot davası cinsel şiddet mağdurlarının sesini duyurmasında bir dönüm noktası olmuştu. Claudia Wuttke ise şimdi Almanya’da benzer bir toplumsal tartışmanın merkezinde yer alıyor. Wuttke’nin mücadelesi artık yalnızca kendi davası değil; gerçeği yıllar sonra öğrenen binlerce mağdur için hukuk sisteminin sınandığı bir dönüm noktası haline geldi. Şimdi Almanya’nın önündeki soru şu: Onlarca suç kayda geçmişken, adalet bunların kaçına yetişebilecek?