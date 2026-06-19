Bilimin zaferi! HPV aşısı ölümleri durdurdu

Dünyanın en prestijli hakemli tıp dergilerinden Lancet'te yayımlanan analize göre, İngiltere'de uygulanan HPV aşısı sayesinde rahim ağzı aşısı sayesinde yaklaşık 200 kadının hayatı kurtulurken, 2020 ile 2024 yılları arasında 20-24 yaş grubundaki kadınlarda kansere bağlı ölümler sıfıra indi.

İngiltere'de 2008 yılında okul çağındaki kız çocuklarına yönelik başlatılan HPV aşılama kampanyası, kanserle mücadelede çığır açan sonuçlar verdi. 1823 yılından bu yana yayımlanan haftalık hakemli tıp dergisi Lancet'te yer alan yeni bir çalışma, aşının ölümcül sonuçları nasıl engellediğini ortaya çıkardı.

BEŞ YILLIK SÜREÇTE TARİHTE BİR İLK: SIFIR ÖLÜM

Yapılan analize göre, aşılama programının devreye girmesinden bu yana rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerde keskin bir düşüş yaşandı. En dikkat çekici veri ise 2020 ile 2024 yılları arasında 20-24 yaş arası kadınlarda hiçbir rahim ağzı kanseri ölümünün kaydedilmemesi oldu. Eğer aşılama kampanyası olmasaydı, bu yaş grubunda söz konusu beş yıllık dönemde yaklaşık 23 ölümün gerçekleşmesi bekleniyordu.

Çalışma ayrıca, 12 veya 13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden bu hastalıktan ölme riskinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını ortaya koydu. Aşı kampanyasından önce bu yaş grubunda her yıl yaklaşık 20 kadının hayatını kaybettiği belirtiliyordu.

"TEK BİR AŞININ KANSERİ ORTADAN KALDIRMASI İNANILMAZ"

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden baş araştırmacı Prof. Peter Sasieni, durumu özetlerken, "Tek bir aşının belirli bir kanser türünü neredeyse ortadan kaldırabildiğini düşünmek inanılmaz bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Araştırmayı finanse eden Cancer Research UK ise bulguları "inanılmaz bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Kuruluşun İcra Kurulu Başkanı Michelle Mitchell, "HPV aşısının rahim ağzı kanserini başlamadan önce durdurmada son derece etkili olduğunu biliyoruz ve bu bulgular ilk kez hayat kurtardığını gösteriyor" dedi.

VAKALARIN %99'UNUN SORUMLUSU HPV

Rahim ağzı kanseri, İngiltere'de kadınlar arasında halen en yaygın 14. kanser türü konumunda bulunuyor ve her yıl yaklaşık 3.300 kişiye bu teşhis konuluyor. Bu vakaların %99'una, yakın deri temasıyla yayılan HPV virüsünün neden olduğu biliniyor.

Çoğu HPV enfeksiyonunun zararsız bir şekilde vücuttan atılmasına rağmen, bazı türlerin anormal hücre değişikliklerine ve yıllar sonra kansere yol açabildiğine dikkat çekiyor. Raporu hazırlayan uzmanlar, aşılı nüfusun yaşlanması ve aşılama oranlarının artmasıyla birlikte ilerleyen yıllarda rahim ağzı kanserinden ölümlerin çok daha düşük seviyelere ineceğini öngörüyor. Ancak yetkililer, mevcut aşılama oranlarının hala hedeflenen seviyelerin altında seyrettiğinin altını çiziyor.