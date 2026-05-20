Bilim insanlarıyla temas kurmuşlar! Evli çift casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

Almanya’da federal savcıların yürüttüğü soruşturma kapsamında Çin istihbaratıyla bağlantılı oldukları öne sürülen evli bir çift gözaltına alındı. Alman makamları, çiftin özellikle askeri alanda kullanılabilecek ileri teknoloji çalışmaları hakkında bilgi edinmeye çalıştığını iddia etti.

Almanya’nın gizlilik yasaları nedeniyle yalnızca Xuejun C. ve Hua S. isimleri açıklanan şüphelilerin, uzun süredir Çin istihbaratı adına faaliyet yürüttüğünden şüphelenildiği belirtildi. Savcılık açıklamasında, çiftin Alman üniversiteleri ve araştırma merkezlerinde görev yapan bilim insanlarıyla sistematik şekilde iletişim kurduğu ifade edildi.

HEDEFTE PROFESÖRLER VARDI

Soruşturma dosyasına göre temas kurulan isimler arasında özellikle havacılık mühendisliği, bilgisayar bilimi ve yapay zeka alanlarında çalışan profesörler yer aldı. Alman yetkililer, elde edilmeye çalışılan bilgilerin hem sivil hem de askeri projelerde kullanılabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Savcılar, şüphelilerin kimliklerini gizlemek amacıyla zaman zaman tercüman ya da otomotiv sektöründe çalışan kişiler gibi davrandığını öne sürdü. Bu yöntemle akademik çevrelere daha kolay erişim sağlandığı değerlendiriliyor.

ÇİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Dosyada yer alan dikkat çekici iddialardan biri de bazı Alman akademisyenlerin Çin’de düzenlenen ücretli konferanslara davet edilmesi oldu. Savcılığa göre bu etkinlikler kamuya açık bilimsel toplantılar gibi gösterildi ancak katılımcılar arasında Çin devletine bağlı savunma şirketlerinin temsilcileri de yer aldı.

Operasyonun, Almanya’da Çin kaynaklı güvenlik risklerine ilişkin endişelerin yükseldiği bir dönemde gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki hükümet, son dönemde Çin ile ekonomik ilişkileri tamamen koparmadan teknoloji ve stratejik sektörlerdeki bağımlılığı azaltmaya yönelik “riskten arındırma” politikası izliyor.

Pekin yönetimi ise Batılı ülkelerden gelen casusluk suçlamalarını daha önce de birçok kez reddetmişti. Çin tarafı, bu tür iddiaların siyasi amaçlarla gündeme getirildiğini savunuyor.