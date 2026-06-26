Bilim dünyası bu keşifle çalkalanıyor: Binlerce yıllık insan DNA'sı mağaralarda bulundu

İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık, Çin ve Almanya'dan araştırmacıların oluşturduğu First Art projesi ekibi, tarih öncesi insanların izini yepyeni bir kaynakta sürdü. Ekip, İber Yarımadası'ndaki 11 mağarada yer alan 24 kaya resmi panosundan toplam 54 örnek topladı.

Analizlerin sonucunda 5 örnekte otantik antik insan DNA'sına ulaşıldı. Portekiz'deki Escoural Mağarası'nda boyalı bir yüzeyi kaplayan kalsit tabakasından bir, boyasız duvarlardan ise iki örnek elde edildi. Kuzey İspanya'daki Covarón Mağarası'nda da kaya resimlerinin yakınındaki boyasız alanlardan iki örnek daha tespit edildi.

Araştırmacılar boyalı yüzeylerin DNA bulma konusunda en iyi şansı sunmasını bekliyordu. Ancak olumlu sonuçların birkaçı kontrol amacıyla toplanan resimsiz duvarlardan geldi.

TÜKÜRÜK İZLERİ BİNLERCE YIL DAYANDI

İki örnekte hayvan DNA'sı olmadan yalnızca insan DNA'sı bulundu. Bu durum genetik materyalin tükürük veya diğer vücut sıvıları yoluyla doğrudan bırakıldığına işaret ediyor. Diğer üç örnekteki insan ve hayvan DNA'sı karışımının ise su hareketleri veya tortu taşınmasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

Örneklerin üçü çoğunlukla kadınlarla, biri ise bir erkek bireyle ilişkilendirildi. Covarón Mağarası'ndaki iki örnekte soy ağacını incelemeye yetecek düzeyde nükleer DNA tespit edildi. Bu bireyler Batı Avcı-Toplayıcı grubuna dahil edildi.

ALTAMIRA'DA MODERN KONTAMİNASYON ENGEL OLDU

Dünyaca ünlü Altamira Mağarası'nda ise farklı bir sonuç çıktı. Mağaradaki bir kuş kemiğinden yapılmış fırça aletinde onlarca yıllık modern elle temas kontaminasyonu nedeniyle antik DNA'ya ulaşılamadı.

Bulgular, DNA'nın doğrudan kaya resimlerini yapan sanatçılara ait olduğunu kanıtlamıyor. Ancak o dönemde mağaralarda bulunan insanların varlığını kesin olarak doğruluyor.

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KAYIT ORTAYA ÇIKIYOR

Bilim insanları mağara duvarlarının geçmiş insan faaliyetlerine dair henüz dokunulmamış, keşfedilmemiş bir kayıt barındırdığına inanıyor. Antik DNA çalışmaları geleneksel olarak arkeolojik alanlardaki kemiklere, tortulara ve taş aletlere odaklanıyordu. Bu araştırma, kaya yüzeylerini de güvenilir bir genetik kaynak olarak bilim dünyasının gündemine taşıdı.

Ekip gelecekte el şablonları ve figüratif resimler dahil olmak üzere daha fazla mağarayı, farklı boyama stillerini ve sanatsal teknikleri test etmeyi planlıyor.