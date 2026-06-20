Beyaz Saray’ın kapalı kapıları aralandı: Trump çiftinin özel hayatı mercek altında

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump’ın Beyaz Saray’daki özel yaşamına ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi. New York Times gazetecileri Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın kaleme aldığı “Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump” adlı kitapta, başkanlık konutunun kapalı kapıları ardında yaşananlara dair dikkat çekici ayrıntılar paylaşıldı.

Kitapta yer alan bilgilere göre, Trump çifti Beyaz Saray’da aynı yaşam alanını paylaşsa da ayrı yatak odalarında kalmayı tercih ediyor. İddiaya göre Melania Trump, başkanlık konutunun geleneksel ana yatak odasını kullanırken, Donald Trump ise bitişikte bulunan başka bir odayı kendisine özel bir yaşam alanına dönüştürdü.

Yazarlar, bu uygulamanın Beyaz Saray tarihinde ilk olmadığını da belirterek, eski ABD Başkanı John F. Kennedy ile eşi Jacqueline Kennedy’nin de benzer bir düzen kullandığını aktardı.

ODASINI SIK SIK DEKORE EDİYOR

Kitapta, Donald Trump’ın 2025 yılında Beyaz Saray’a yeniden dönmesinin ardından kendi yaşam alanında kapsamlı değişikliklere gittiği öne sürüldü. Kaynaklara göre Trump, koridorlar ve ortak kullanım alanlarında bulunan bazı dekoratif objeleri odasına taşıdı. Başkanın, odasındaki eşyaların yerlerini sık sık değiştirdiği ve mekânı kişisel zevklerine göre yeniden düzenlediği belirtildi.

Trump’ın kullandığı odanın geçmişte Başkan John F. Kennedy’ye ait olduğu da kitapta yer alan ayrıntılar arasında bulunuyor.

FIRST LADY BALO SALONU'NA KARŞI ÇIKTI

Öte yandan çiftin Beyaz Saray’daki bazı projeler konusunda da fikir ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Özellikle Melania Trump’ın daha önce yenilenmesinde aktif rol aldığı Gül Bahçesi ile Beyaz Saray için planlanan yeni balo salonu projesine ilişkin çekincelerini dile getirdiği öne sürüldü.

Kitapta Trump’ın günlük alışkanlıklarına ilişkin detaylara da yer verildi. Buna göre başkanın özel odasında sık sık cips paketleri, dondurma kutuları ve kahve ambalajları bulunuyor. Hatta bazı durumlarda Beyaz Saray’a ait gümüş çatal ve kaşıkların, atıklarla birlikte yanlışlıkla çöpe gittiği iddia edildi.