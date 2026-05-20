Beyaz Saray’dan Suriye’ye sürpriz paket! Trump’ın gönderdiği hediye Şara'yı şaşırttı

Diplomasi kulislerinde alışılmadık bir gelişme dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’a özel hazırlanmış bir hediye paketi gönderdi.

Pakette iki adet parfüm ile "Ahmed, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum" ifadelerinin yer aldığı Beyaz Saray antetli ve imzalı bir not yer aldı. Söz konusu jest, resmi protokol dilinin dışına çıkan içeriğiyle hem siyasi çevrelerde hem de sosyal medyada dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN "TEŞEKKÜR" MESAJI

Şara, kendisine ulaşan hediyeyi sosyal medya hesabında paylaşarak Trump’a teşekkür etti. Paylaşımında "Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı. Cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi tazelediğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. O görüşmenin ruhunun Suriye ile ABD arasında daha güçlü bir ilişkiyi şekillendirmeye devam etmesini dilerim" ifadelerini kullanan Şara, yapılan görüşmelerin etkisinin kalıcı bir iz bıraktığını ifade ederken, iki ülke ilişkilerinin geleceğine dair “daha güçlü bir diyalog” beklentisini dile getirdi.

Diplomatik çevreler, bu tür sembolik jestlerin iki ülke arasındaki iletişim tonunu yumuşatabilecek yeni bir dönemin işareti olup olmadığını tartışmaya başladı. (DHA)