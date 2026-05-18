Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinin karşılıklı olarak teyit edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan nükleer silah açıklaması: Çin ile aynı fikirdeyiz
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Halk Cumhuriyeti’ne düzenlediği resmi ziyaretin ardından Beyaz Saray tarafından yazılı bir bilgilendirme notu paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in küresel ölçekteki tüketiciler ile ticari işletmelere istikrar ve güven aşılayacak pek çok kritik mevzuda fikir birliğine vardığı duyuruldu.

STRATEJİK İSTİKRAR VE YAPICI İLİŞKİ VURGUSU

İki büyük gücün küresel rolüne değinilen resmi açıklamada, liderlerin adalet ve karşılıklılık prensiplerine dayalı, stratejik açıdan dengeli ve yapıcı bir diyalog zemini kurma hususunda ortak karara vardıkları ifade edildi. Görüşmelerin bir diğer somut çıktısı olarak, Başkan Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i önümüzdeki sonbahar döneminde Washington'da ağırlayacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEERDEN ARINDIRILMASI TEYİT EDİLDİ

Pekin kentinde icra edilen resmi temaslarda masaya yatırılan diplomatik başlıkların detaylandırıldığı metinde, iki ülkenin bölgesel güvenlik politikalarına da değinildi. Beyaz Saray, açıklamasında Başkan Trump ile Başkan Şi'nin, Kuzey Kore topraklarının nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki ortak diplomatik gayelerini ve hedeflerini açık bir şekilde yeniden teyit ettiklerini aktardı.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI MADDELERİ ÖNE ÇIKTI

Zirvede küresel enerji hatları ve Ortadoğu'daki gelişmeler de geniş yer buldu. İki devlet başkanının, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silahlara erişemeyeceği yönünde tam bir fikir birliği içinde hareket ettiği vurgulandı. Bununla birlikte, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ve enerji taşımacılığına yeniden açılması yönünde ortak çağrı yapıldığı, hiçbir ülkenin ya da küresel organizasyonun bu kritik geçiş noktasından ücret talep etmesine izin verilmeyeceği hususunda uzlaşı sağlandığı kaydedildi.

G20 VE APEC ZİRVELERİNDE KARŞILIKLI DESTEK

Küresel organizasyonlardaki iş birliği süreçlerine de değinilen resmi bilgilendirmede, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in bu senenin ilerleyen aylarında gerçekleştirilmesi planlanan G20 Zirvesi ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderler toplantılarına ev sahipliği yapma süreçlerinde birbirlerine diplomatik destek sunacakları belirtildi.

