Beyaz Saray'daki UFC gecesi hedefteymiş! Trump'ın doğum gününe saldırı son anda engellendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. yaş günü kutlamaları çerçevesinde Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören UFC organizasyonunun perde arkasında ciddi bir güvenlik tehdidi yaşandığı ortaya çıktı. FBI Direktörü Kash Patel, etkinliğe yönelik saldırı planlarının son anda engellendiğini ve operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Düzenlenen organizasyon, aynı zamanda ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamaları arasında yer alıyordu. Binlerce kişinin takip ettiği etkinlik öncesinde güvenlik birimlerinin harekete geçtiği öğrenildi.

BİRÇOK EYALETTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Patel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre FBI, olası tehditlere ilişkin ilk istihbarata 10 Haziran tarihinde ulaştı. Bunun üzerine FBI, Adalet Bakanlığı ve diğer federal güvenlik kurumları ortak bir çalışma başlatarak şüphelileri takibe aldı.

Soruşturma kapsamında Ohio, Missouri ve California başta olmak üzere çeşitli eyaletlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre en az beş kişi gözaltına alınırken, saldırı planlarının uygulamaya geçirilmeden etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, planlanan saldırıların nasıl gerçekleştirileceği, hedef alınan kişilerin kimler olduğu ve şüphelilerin motivasyonlarına ilişkin ayrıntıları henüz paylaşmadı. Savcılık sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna daha kapsamlı bilgi verilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik birimleri saldırı planlarının arkasında başka kişi veya grupların bulunup bulunmadığını da araştırıyor. Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemlerinin ise tehdit ortaya çıktıktan sonra üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.