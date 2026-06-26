Beyaz Saray ChatGPT için sınırlama istedi

Beyaz Saray, yapay zeka şirketi OpenAI’dan, gelişmiş yeteneklere sahip olduğu belirtilen GPT-5.6 modelinin dağıtımının sınırlandırılmasını istedi.

CNN'in haberine göre, Beyaz Saray, gelişmiş yeteneklerinden ötürü OpenAI'dan GPT-5.6 modelinin sadece hükümet tarafından onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını talep etti.

Kaynaklar, Washington yönetimi ile OpenAI’ın GPT-5.6 sürümünü, siber güvenlik alanındaki gelişmiş yetenekleri sebebiyle ihracat kontrolü uygulaması getirilen Anthropic’in “Mythos” modeliyle aynı seviyede değerlendirdiğini belirtti.

OPENAI KABUL ETTİ

OpenAI'ın ise modelin piyasaya sürülmesini sınırlamayı kabul ettiği belirtildi.

The Information’ın ulaştığı bilgi notuna göre, OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman tarafından çalışanlara gönderilen mesajda, hükümetin yeni modele erişiminin “müşteri bazında” onaylandığı aktarıldı.

Ayrıca, notta "ABD hükümetine bunun uzun vadede tercih ettiğimiz model olmadığını açıkça belirttik. Gelecek sürümler için daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmek üzere onlarla ve sektördeki diğerleriyle birlikte çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray yetkilisi, CNN’e yaptığı açıklamada, söz konusu teknolojinin risklerine yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek için gelişmiş yapay zeka laboratuvarlarıyla iş birliğinin sürdüğünü belirtti.

OpenAI ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Donald Trump yönetimi, 13 Haziran'da Anthropic'in en gelişmiş modelleri "Mythos" ve "Fable" için ihracat kontrolü uygulaması başlatmıştı.

Beyaz Saray, "ulusal güvenlik tehdidi" nedeniyle yabancı hükümetler, şirketler ve bireylerin modellere erişimini yasaklamaya karar vermişti. Bunun üzerine Anthropic, gelişmiş yapay zeka modellerini tüm kullanıcılar için devre dışı bırakmıştı. (AA)