Beyaz Saray: Başkan Trump, yalnızca ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaktır

Beyaz Saray, dün gerçekleştirilen ulusal güvenlik toplantısının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası bir İran anlaşmasında yalnızca ABD'nin çıkarlarına uygun bir adıma onay vereceğini duyurdu.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir Beyaz Saray yetkilisi, dün Durum Odası'nda gerçekleştirilen ve olası bir ABD-İran anlaşmasının masaya yatırıldığı toplantıya ilişkin detayları paylaştı.

"KENDİ KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ KARŞILAYAN BİR ANLAŞMA YAPACAKTIR"

Yetkilinin açıklamasına göre, ulusal güvenlik toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. Başkan Trump'ın olası bir anlaşmadaki tutumunun net olduğunu vurgulayan yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump, yalnızca ABD için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz." (AA)