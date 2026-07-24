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Beyaz eşya devi fabrikasına kilit vuruyor: 2 bin 300 işçi hiçe sayıldı

İsveçli beyaz eşya devi Electrolux, Macaristan'daki fabrikasını kapatarak 600 işçiyi işten çıkarma kararı aldı. İtalya'daki bin 700 kişilik küçülme planı ise gelen sert tepkilerin ardından 50 günlüğüne askıya alındı.

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Beyaz eşya devi fabrikasına kilit vuruyor: 2 bin 300 işçi hiçe sayıldı

Beyaz eşya devi Electrolux, Avrupa'daki maliyetlerini düşürmek gerekçesiyle devasa bir küçülme kararı aldı. Şirket Macaristan'daki fabrikasını tamamen kapatacağını duyururken İtalya'daki binlerce işçiyi etkileyecek işten çıkarma planını ise gelen tepkiler üzerine 50 günlüğüne askıya almak zorunda kaldı.

Beyaz eşya devi fabrikasına kilit vuruyor: 2 bin 300 işçi hiçe sayıldı - Resim : 1

MACARİSTAN'DAKİ FABRİKAYA KİLİT VURULUYOR

Avrupa pazarındaki durgunluk ve ucuz üreticilerin rekabet baskısını öne süren şirket yönetimi, Macaristan'ın Jászberény kentinde bulunan buzdolabı fabrikasında üretimi durduruyor. Aralık 2026 tarihine kadar üretimin tamamen sonlandırılacağı tesiste çalışan 600 işçi işsiz kalacak.

İsveçli şirket, bu kapatma kararının bilançosuna maliyetini 600 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 3 milyar TL) olarak açıklarken, nakit çıkışının 300 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 1,5 milyar TL) seviyesinde kalacağını belirtti. Budapeşte ofisindeki pazarlama faaliyetlerinin süreceği aktarılırken, soğutma grubu ürünlerinin üretimi ise dış ortaklara devredilecek.

Beyaz eşya devi fabrikasına kilit vuruyor: 2 bin 300 işçi hiçe sayıldı - Resim : 2

İTALYA'DA MÜZAKERE MASASI KURULDU

Şirketin bir diğer radikal adımı ise İtalya cephesinde yaşandı. Ancona bölgesindeki Cerreto d’Esi fabrikasını kapatmayı ve ülke genelinde 1 bin 700'den fazla pozisyonu tasfiye etmeyi planlayan marka, sert tepkilerle karşılaştı. İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso liderliğinde yürütülen görüşmeler sonucunda kıyım planı 50 gün süreyle askıya alındı.

İtalya'da toplam 4 bin 500 çalışanı ve 5 fabrikası bulunan şirket, hükümet ve sendikalarla alternatif bir yatırım planı üzerinde müzakere edecek.

Beyaz eşya devi fabrikasına kilit vuruyor: 2 bin 300 işçi hiçe sayıldı - Resim : 3

SENDİKALARDAN TEPKİ GELDİ

Masaya oturulmasını olumlu karşılayan işçi temsilcileri ise temkinli duruşunu koruyor. Sürecin takipçisi olacaklarını belirten sendika temsilcileri, "İşten çıkarmaların ve Cerreto d’Esi'nin kapatılmasının geri çekilmesini sağlamak için henüz yetersiz, başlangıç niteliğinde bir adım" ifadelerini kullandı.

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İki ülkedeki gelişmeler 2 bin 300'den fazla çalışanın geleceğini doğrudan etkilerken, İtalya'daki nihai tablonun müzakerelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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