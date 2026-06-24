Berlusconi'nin "Bunga Bunga" sarayı milyonlarca euroya satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı

İtalya’nın en dikkat çekici özel mülklerinden biri olan, eski Başbakan Silvio Berlusconi ile özdeşleşen Sardinya’daki Villa Certosa, uzun süredir devam eden satış sürecinin ardından yeni sahibine geçti.

Aileye yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, satış görüşmeleri Berlusconi’nin çocukları tarafından yürütüldü. Devasa mülkün, Katar Emiri ailesinden Şeyh Casim bin Hamid Al Sani'ye ait Constellation Hotels Holding Ltd'e satıldığı ve bedelinin yaklaşık 350 milyon euro olduğu yerel basında geniş yankı buldu.

SIRA DIŞI MİMARİSİYLE ÜNLÜ

Costa Smeralda kıyısında yer alan ve yaklaşık 120 hektarlık bir alanı kapsayan Villa Certosa, yalnızca büyüklüğüyle değil, sıra dışı mimarisiyle de biliniyor. Malikane içinde 126 oda, çok sayıda yüzme havuzu, geniş bir amfitiyatro, egzotik bitkilerden oluşan kaktüs koleksiyonu ve hatta isteğe bağlı olarak çalıştırılabilen yapay bir volkan bulunurken ayrıca, küçük teknelerin gözlerden uzak şekilde yanaşabildiği yer altı mağarası da mülkün en dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

BİRÇOK DEVLET BAŞKANI AĞIRLANDI

Villa Certosa, yıllar boyunca yalnızca bir tatil konutu değil, aynı zamanda dünya siyasetinin de buluşma noktalarından biri oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair gibi birçok üst düzey isim, bu özel konutta ağırlanan konuklar arasında yer aldı.

SKANDALLARLA DOLU GEÇMİŞ

Öte yandan malikane, Berlusconi döneminde düzenlenen ve kamuoyunda “Bunga Bunga” olarak anılan özel partilere ilişkin iddialarla da sık sık uluslararası medyada gündeme gelmişti. Bu tartışmalı geçmiş, villayı yalnızca lüks bir yapı değil, aynı zamanda politik ve magazinsel bir simge haline getirmişti.

Silvio Berlusconi’nin 2023 yılında hayatını kaybetmesinin ardından miras süreci kapsamında satışa çıkarılan Villa Certosa’nın yeni sahipleriyle birlikte nasıl kullanılacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Lüks mülkün geleceği, Avrupa ve Ortadoğu finans çevrelerinde yakından takip ediliyor.