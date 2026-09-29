Berlin'de polis merkezinin önünde silahlı saldırı! Arkasında Türk mafyası mı var?

Almanya'nın başkenti Berlin'de gece saatlerinde polis merkezinin hemen önünde yaşanan silahlı saldırı, kentteki organize suç ve “Türk mafyası” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Moabit semtindeki Perleberger Caddesi'nde seyir halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu 22 yaşındaki bir genç bacağından vuruldu.

22 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

Saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, saldırganlar araçla caddeden geçerken kaldırımda bulunan bir grubun üzerine ateş açtı. Kurşunlardan biri 22 yaşındaki gence isabet etti. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis soruşturmasında ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Yaralanan 22 yaşındaki kişinin saldırının asıl hedefi olmadığı, saldırganların gruptaki başka bir kişiyi hedef aldığı değerlendirildi.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Alman basınında yer alan bilgilere göre saldırıdan yalnızca birkaç saat önce aynı bölgede bıçaklı bir kavga yaşandı. Bu olayın ardından bazı kişiler polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Saldırının hedefindeki kişinin de kısa süre sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Polis, silahlı saldırının bu olayın ardından gerçekleştirilen olası bir “intikam saldırısı” olup olmadığını araştırıyor.

"TÜRK MAFYASI" BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise “Türk mafyası” olarak tanımlanan yeni nesil organize suç çevreleriyle olası bağlantı oldu.

Berlin'de son dönemde iş yeri ve restoran sahiplerine yönelik tehdit, haraç ve silahlı saldırılarla ilişkilendirilen bazı organize suç yapılanmalarının uluslararası bağlantıları bulunduğu belirtildi. Alman güvenlik birimleri, bu grupların bir bölümünde Türkiye bağlantıları bulunduğunu değerlendiriyor.

Ancak son saldırının belirli bir Türk suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor. Polis, olayın organize suç bağlantısını ve olası intikam zincirini araştırıyor.

POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Saldırının doğrudan bir polis merkezinin önünde gerçekleşmesi ise güvenlik birimlerinin dikkat çektiği başka bir nokta oldu. Alman Polis Sendikası (GdP), olayın Berlin'de silahlı suçun ulaştığı boyut açısından endişe verici olduğunu belirtti.

Berlin'de ateşli silahların kullanıldığı olaylar son yıllarda güvenlik gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi. Polis verilerine göre 2025 yılında kentte 1.119 silahlı olay kayıtlara geçti. Bu sayı, silahın ateşlenmediği ancak tehdit amacıyla kullanıldığı vakaları da kapsadı.

FERRUM EKİBİ ORGANİZE SUÇUN PEŞİNDE

Berlin Eyalet Kriminal Dairesi tarafından silahlı suç ve organize suçla mücadele amacıyla oluşturulan “Ferrum” özel birimi de kentteki operasyonlarını sürdürüyor.

Birim kapsamında bugüne kadar yüzlerce soruşturma yürütülürken binlerce araç ile çok sayıda iş yeri ve restoran denetlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Moabit'teki saldırının ardından polis şimdi hem 22 yaşındaki gencin neden yanlışlıkla vurulduğunu, hem de saldırının saatler önce yaşanan bıçaklı olayla bağlantısını araştırıyor. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise olayın Berlin'deki Türkiye bağlantılı organize suç çevreleriyle ilişkisi oluşturuyor.