Berlin'de Onur Yürüyüşünde dehşet! Araç kalabalığa daldı, 1 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Christopher Street Day (LGBT) yürüyüşünün gerçekleştirildiği alanın yakınlarında büyük bir facia yaşandı. Bölgede bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda insan da yaralandı.

POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI: ŞÜPHELİ ARANIYOR

Berlin polisi tarafından yapılan ilk açıklamalarda, beyaz renkli bir minibüsün kalabalığın içine daldığı ve olay sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Olayın yaşandığı Tiergarten bölgesi güvenlik güçleri tarafından tamamen kordon altına alındı. Yetkililer, vatandaşların kesinlikle olay yerine yaklaşmaması ve bölgeden uzak durması konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde müdahale ettiği ve tedavi altına aldığı aktarıldı. Öte yandan, olay yerinden kaçmayı başaran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için güvenlik güçlerinin geniş çaplı arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan acı olayın kasıtlı bir saldırı mı yoksa bir kaza sonucu mu meydana geldiği konusunda yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (AA)