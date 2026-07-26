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Berlin'de Onur Yürüyüşünde dehşet! Araç kalabalığa daldı, 1 kişi hayatını kaybetti

Berlin'de Christopher Street Day (LGBT) yürüyüşü yakınında bir minibüs kalabalığa daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis bölgeyi kapatırken, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Berlin'de Onur Yürüyüşünde dehşet! Araç kalabalığa daldı, 1 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Christopher Street Day (LGBT) yürüyüşünün gerçekleştirildiği alanın yakınlarında büyük bir facia yaşandı. Bölgede bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda insan da yaralandı.

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Berlin polisi tarafından yapılan ilk açıklamalarda, beyaz renkli bir minibüsün kalabalığın içine daldığı ve olay sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Berlin'de Onur Yürüyüşünde dehşet! Araç kalabalığa daldı, 1 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Olayın yaşandığı Tiergarten bölgesi güvenlik güçleri tarafından tamamen kordon altına alındı. Yetkililer, vatandaşların kesinlikle olay yerine yaklaşmaması ve bölgeden uzak durması konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde müdahale ettiği ve tedavi altına aldığı aktarıldı. Öte yandan, olay yerinden kaçmayı başaran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için güvenlik güçlerinin geniş çaplı arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan acı olayın kasıtlı bir saldırı mı yoksa bir kaza sonucu mu meydana geldiği konusunda yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Almanya
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