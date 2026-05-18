Berlin’de kritik zirve: Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın başkenti Berlin temasları kapsamında önemli bir diplomatik görüşme gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret çerçevesinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından kabul edildi. Görüşmenin, Türkiye ile Almanya arasında yürütülen Stratejik Diyalog Mekanizması’nın üçüncü toplantısı vesilesiyle yapıldığı bildirildi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASAYA TAŞINDI

Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmelerin etkileri ve küresel güvenlik başlıklarının ele alındığı belirtildi. Ayrıca Avrupa’daki güncel siyasi atmosfer ve Türkiye–AB ilişkilerinin seyri de gündemin önemli maddeleri arasında yer aldı.

Ziyaretin, Ankara ile Berlin arasında son dönemde artan diplomatik trafiğin bir parçası olduğu belirtilirken, tarafların düzenli temasların sürdürülmesi konusunda ortak irade ortaya koyduğu ifade edildi. (AA)