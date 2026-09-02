Belediye başkanı yapay zekayı yasakladı: İlkokul ve ortaokul öğrencilerine kısıtlama

ABD'nin New York kentinde, devlet okullarında eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka teknolojilerini kullanmasına yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin düzenlemeleri açıkladığı basın toplantısında, ülkenin en büyük okul bölgesindeki öğrencilerin derslerde öğrenci odaklı üretken yapay zeka kullanan yazılımlara erişiminin geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

"OKULLARIMIZDA DA AYNI ŞEYİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VAR"

Mamdani, kararın ülkedeki en kapsamlı yapay zeka kısıtlamalarından biri olduğunu belirterek, öğrencilerin eğitim sürecinde sorgulama ve araştırma becerilerinin korunması gerektiğini söyledi.

Mamdani, okullarda çocuklara soru sormayı, varsayımları sorgulamayı, araştırmayı ve "neden" diye sormayı öğrettiklerini belirterek, yapay zeka kullanımı konusunda da aynı yaklaşımın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

EKRAN SÜRESİNE DE SINIR GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle yalnızca yapay zeka araçlarına değil, öğrencilerin ekran başında geçirdiği süreye de sınırlama getirildi. New York Belediyesinin kararına göre ayrıca ekran kullanım süresi, 3. ila 5. sınıflar için günde 30 dakika, 6. ila 8. sınıflar için ise 45 dakika ile sınırlandırılırken, yardımcı sohbet robotları da tüm sınıflarda yasaklandı.

Kısıtlamalar kapsamında New York'taki okul sisteminde kullanılan teknoloji araçlarının tamamının da gözden geçirileceği açıklandı. (AA)