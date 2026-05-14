Belçika Savunma Bakanı Atatürk'ün önünde neden diz çöktüğünü açıkladı

Türkiye ziyareti süren Bakan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk'ün "centilmen bir subay, usta bir stratejist ve savaşta kendini kanıtlamış bir savaşçı" olduğunu vurguladı.

Atatürk'e sonsuz saygı duyduğunu belirten Francken, onun Batı Avrupa ülkelerinden çok önce, oy ve eğitim hakkı dahil kadın haklarını savunduğunu ve laiklikten yana olduğunu ifade etti.

"DÜNYANIN ATATÜRK GİBİ İNSANLARA DAHA ÇOK İHTİYACI VAR"

Francken, 2025'teki Anıtkabir ziyareti sırasında Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöktüğüne, bunu tereddütsüz tekrar yapacağına dikkati çekerek, "Dünyanın Atatürk gibi insanlara daha çok ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında Francken'in de olduğu Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden heyet, dün Anıtkabir'e ziyarette bulunmuştu. (AA)