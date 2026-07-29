Bebekleri 10 ay taşıyacak insansı gebelik robotuna tıp dünyasından yanıt geldi

Çinli bir şirketin geliştirdiği iddia edilen insansı gebelik robotu sosyal medyayı salladı. İddiaya göre 14 bin dolara satılan sistem insan fetüsünü 10 ay boyunca taşıyacaktı. Ancak doğrulama platformları ve uzmanlar gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı.

Çin merkezli Kaiwa Technology isimli şirketin geliştirdiği öne sürülen yapay rahim robotu kısa sürede internet dünyasının ana gündemi oldu. Zhang Qifeng adlı bir araştırmacının liderliğinde yürütüldüğü iddia edilen projede robotun 14 bin dolar karşılığında insan fetüsünü 10 ay boyunca sentetik amniyotik sıvı içinde taşıyabileceği öne sürüldü. Pekin'de sergilendiği iddia edilen cihaz hakkındaki spekülasyonlar geçtiğimiz yılın ortasında zirveye ulaştı.

SNOPES VE ÇİN MEDYASI GERÇEĞİ İFŞA ETTİ

Doğrulama platformu Snopes ve Çin devlet medyası konuyu inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalarda söz konusu şirket adına hiçbir şirket kaydı, resmi patent veya bilimsel literatür bulunamadı. Uzmanlar ortada ticari bir ürün olmadığını ve iddianın tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

GERÇEK ÇALIŞMALAR PREMATÜRE BEBEKLER İÇİN SÜRDÜRÜLÜYOR

Gerçek bilimsel çalışmalar insan gebeliğinin yerini almayı değil prematüre bebekleri yaşatmayı hedefliyor. Philadelphia Çocuk Hastanesi bünyesinde Alan Flake liderliğindeki ekip 2017 yılında Biobag adı verilen bir sistem geliştirdi.

Mekanik pompasız çalışan bu özel çantada prematüre kuzular 4 hafta boyunca başarıyla yaşatıldı. Suzhou Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojisi Enstitüsü ise 2022 yılında fare embriyolarını takip eden bir yapay zeka platformu tasarladı.

GÜNÜMÜZ TIP TEKNOLOJİSİ YETERSİZ

Uzmanlar insan vücudu dışında 10 ay süren tam bir gebeliğin günümüz tıp imkanlarıyla imkansız olduğunu belirtiyor.

Anne ve bebek arasındaki karmaşık hormonal bağ, bağışıklık etkileşimleri ve plasenta işlevleri henüz teknolojik olarak taklit edilemiyor. Yasal sınırlamalar ve etik engeller de ektogenez teknolojisinin önündeki en büyük bariyerler olarak öne çıkıyor.