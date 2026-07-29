Batırdıkları tekne sayısı 8'e yükseldi: Dümenleri hedef alıyorlar

İber Yarımadası açıklarında sayıları 50'den az kalan katil balinalar 2020 yılından bu yana teknelerin kabusu olmaya devam ediyor. Galicia ve Estaca de Bares açıklarında yaşanan son olaylarda İsveç bayraklı bir yat dümeni kırıldıktan sonra karaya çekilirken, bölgede batan tekne sayısı 8'e yükseldi.

DÜMENLERİ HEDEF ALIYORLAR

İspanya ve Portekiz kıyılarında devriye atan denizciler son altı yıldır sıra dışı bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Atlantic Orca Working Group tarafından tutulan kayıtlara göre, 2020 yılından bu yana bölgede 700'den fazla katil balina-tekne teması yaşandı.

Sayıları 50'den az kalan katil balina grubundaki yaklaşık 15 birey özellikle yelkenli teknelerin dümen sistemlerini hedef alıyor. Doğrudan dümene çarparak mekanizmayı imha eden balinalar, teknelerin kontrolsüz kalmasına ya da su alarak batmasına yol açıyor.

TRAVMA MI YOKSA SOSYAL BİR TREND Mİ?

Bilim insanları bu tehlikeli davranışın arkasında "White Gladis" adıyla bilinen dişi katil balinanın yaşadığı travmatik bir olayın yatabileceğini değerlendiriyor. Araştırmacılar geçmişte bir tekneyle çarpışan bu dişi katil balinanın savunma mekanizması geliştirdiğini, diğer genç bireylerin ise bu davranışı bir arkadaş grubundaki trend gibi kopyaladığını vurguluyor.

Marine Mammal Science dergisinde yayımlanan çalışmalarda, katil balinaların bu hamleyi bir intikam dürtüsüyle değil, sosyal öğrenme yoluyla edinilmiş bir alışkanlık ve oyun olarak sürdürdüğü belirtildi.

MÜRETTEBATA SESSİZ KALIN TALİMATI VERİLDİ

Galicia açıklarında dümeni parçalanan 14 metrelik İsveç yatındaki 2 kişi kurtarma ekiplerince karaya ulaştırılırken, sahil güvenlik ekipleri denizciler için yeni temas protokolleri yayınladı.

Yetkililer katil balinalarla karşılaşılması durumunda motorların kapatılmasını, yelkenlerin indirilmesini ve dümenin tamamen serbest bırakılmasını öneriyor. Saldırıya uğrayan tekneler durduğunda dev deniz canlılarının ilgisini kaybettiği ve bölgeden uzaklaştığı ifade ediliyor.

KATİL BALİNALAR BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Nesli kritik derecede tehlike altında bulunan İber katil balina alt popülasyonu, ana besin kaynakları olan Atlas Okyanusu mavi yüzgeçli orkinoslarının azalması ve artan deniz trafiği nedeniyle büyük bir yok oluş baskısı altında yaşam mücadelesi veriyor.