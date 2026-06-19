Halk TV Dünya Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor!

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! Londra'nın Thames Nehri kıyısında yer alan Crossness Pompa İstasyonu, kanalizasyon altyapısı olmasına rağmen Bizans kiliselerini andıran mimarisiyle öne çıkıyor.

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