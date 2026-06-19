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Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor!

Londra'nın Thames Nehri kıyısında yer alan Crossness Pompa İstasyonu, kanalizasyon altyapısı olmasına rağmen Bizans kiliselerini andıran mimarisiyle öne çıkıyor.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 1
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Crossness Pompa İstasyonu, Thames Nehri kıyısında Greenwich'in yaklaşık 9 kilometre doğusunda iki katlı tuğla bir bina olarak yükseliyor.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 2
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Bitişiğindeki Erith Bataklıkları nedeniyle binaya "Bataklıkların Katedrali" lakabı takıldı.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 3
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Yapı, dünyada türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 4
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Tesisi Metropolitan Bayındırlık Kurulu'nun başmühendisi Sir Joseph Bazalgette tasarladı.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 5
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Pompa istasyonu, 19'uncu yüzyıl Londra'sının arıtılmamış atıkların Thames'e boşaltılmasından kaynaklanan kötü koku sorununa çözüm olarak inşa edildi.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 6
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O dönemde Thames Nehri balık ve canlı barındırmayan açık bir lağıma dönüşmüş, kentin içme suyunu kirleten atıklar kolera salgınlarına yol açmıştı.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 7
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Bazalgette'in planı, atıkları yer çekimi ve buharlı pompalarla şehirden olabildiğince uzağa taşıyıp güneydoğuda Thames'e bırakmaktı.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 8
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Mühendis bu amaçla nehre paralel uzanan toplam 130 kilometrelik bir ana kanalizasyon ağı kurdu.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 9
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Bu hatlar, kentteki 720 kilometrelik mevcut kanalizasyondan ve onlara bağlı 20 bin kilometrelik yerel hatlardan gelen günlük yarım milyon galonluk atığı topluyordu.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 10
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İnşaat sırasında 2,6 milyon metreküp toprak çıkarıldı, 318 milyon tuğla ile 670 bin metreküp beton ve harç kullanıldı.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 11
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Atıkların büyük bölümü yer çekimiyle aktığı için Chelsea, Deptford, Abbey Mills ve Crossness gibi noktalara suyu yükselten pompa istasyonları yerleştirildi.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 12
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Bu istasyonlar içinde Abbey Mills ve Crossness, Bizans kiliselerini andıran süslü kubbeleriyle mimari açıdan en gösterişli olanlarıydı.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 13
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Binanın içinde kraliyet ailesi üyelerinin adını taşıyan dört dev buharlı pompa motoru bulunuyor. Bu motorlar Kraliçe Victoria, Prens Albert, Albert Edward ve Danimarkalı Alexandra adlarıyla anılıyor.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 14
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Her motor tek hareketle 6 ton atığı 9 ila 12 metre yüksekliğe çıkararak gelgit sırasında nehre boşaltılan bir rezervuara aktarıyordu.

Bataklıkların Katedrali: Saray kadar güzel bu binada çok pis işler dönüyor! - Fotoğraf: 15
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Tesis 1950'lerde devre dışı bırakılsa da motorları sökmenin maliyeti çok yüksek olduğu için yerlerinde bırakıldı ve 2015'te restore edilerek turist çekim merkezine dönüştürüldü.

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