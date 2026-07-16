Bataklık girişimcisinden çılgın kampanya: Getirene büyük boy pizza bedava

ABD'de Florida eyaletinin Everglades City kentinde düzenlenen 2026 Piton Mücadelesi kapsamında bir restoran, bölgedeki 300 bine yakın istilacı burma pitonunu temizlemek için ilginç bir kampanya başlattı. Doğal hayatı korumayı amaçlayan işletme, avcıların getirdiği yılanları ücretsiz menü ürünleriyle takas ederek çevre mücadelesinde ezber bozdu.

Everglades City bölgesinde yer alan Wildman’s Pizza, Pasta, and Python adlı restoran, avcıların getireceği istilacı yılanları pizza ile takas ediyor. İşletme sahibi Dustin Crum, doğaya büyük zarar veren burma pitonları karşılığında müşterilerine ücretsiz yemek sunuyor. Bu sıra dışı kampanya 19 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

PİTON YILANLARINI PARA BİRİMİ OLARAK KABUL EDİYOR

Kendisini "bataklık girişimcisi" olarak tanımlayan Dustin Crum, geceleri de aktif olarak piton avcılığı yapıyor. Restoran sahibi Crum, dünyada pitonu para birimi olarak kabul eden ilk yer olduklarını dile getiriyor. Avcılar yakaladıkları yılanları restorana getirerek büyük boy pizza kazanma şansı yakalıyor.

Bölgede 1970'ler döneminden beri çoğalan pitonların sayısının 300 bini bulduğu tahmin ediliyor. Yerel yaban hayatını tehdit eden bu canlılar için düzenlenen 2026 Florida Piton Mücadelesi büyük ilgi görüyor. Yarışma kapsamında en çok yılan yakalayan avcıya 10 bin dolar değerinde büyük ödül verilecek.

YILANIN HER PARÇASI DEĞERLENDİRİLİYOR

Getirilen yılanların etini yasal mevzuatlar nedeniyle nakit parayla satamadığını belirten Dustin Crum, bu malzemeyi müşterilerine ücretsiz ikram ediyor. Sarımsaklı tereyağında sotelediği yılan etinin lezzetli olduğunu savunan girişimci, hayvanın geri kalan kısımlarını da işliyor.

Dustin Crum, "Yılanın yağından cilt için yılan yağı, kremler ve sabun yapıyorum. Kemiklerinden takı yapıyoruz, yani her şeyi değerlendiriliyor." diyerek tüm malzemeleri geri dönüştürdüğünü vurguluyor. Restoran, bölgedeki avcıların buluşup strateji geliştirdiği gayriresmi bir merkez olarak kabul ediliyor.