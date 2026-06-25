Basın Konseyi'nden NATO'nun medya ambargosuna tepki: Türk yetkilileri göreve çağırdı

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, güvenlik ve askeri iş birliği gündeminin yanı sıra basına yönelik akreditasyon sınırlamaları nedeniyle tartışmaların odağı haline geldi.

Zirveyi takip etmek isteyen bazı medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalar tepki çekerken, Basın Konseyi söz konusu uygulamaları sert bir dille eleştirdi.

"GAZETECİLERE GETİRİLEN YASAK KABUL EDİLEMEZ"

Konsey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada basın özgürlüğüne dikkat çekerek akreditasyon sınırlamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve şu ifadeleri paylaştı:

“Ülkemizde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi, güvenlik ve askeri iş birliği kararlarından çok medyaya getirilen yasak ve akreditasyon sınırlamalarıyla gündeme gelmiştir. NATO'nun Ankara'daki toplantıyı izlemek isteyen medya kuruluşlarına ve gazetecilere getirdiği kabul edilemez yasakları ve akreditasyon sınırlamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yasaklar NATO'nun her zaman savunduğu demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine de aykırıdır. Türk yetkililerin bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için NATO nezdinde girişimde bulunmasını beklemekteyiz.”

GÖZLER NATO YETKİLİLERİNE ÇEVRİLDİ

Tepkinin ardından gözler, zirve sürecinde akreditasyon kriterlerinin nasıl şekilleneceğine ve diplomatik temaslara çevrildi. NATO ve Türk yetkililerden konuya ilişkin resmi bir revizyon gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.